Muzeum Českého krasu v Berouně připravilo výstavu Skleněné Vánoce, která představí českou výrobu skleněných vánočních ozdob. Návštěvníci se seznámí s tradičními postupy výroby foukaných koulí i skleněných perliček a technikami jejich zdobení. Expozice v budově muzea na Husově náměstí začne v sobotu a potrvá do 10. ledna příštího roku, informovala ČTK Anna Chrásková z muzea.
Výstava přiblíží ruční výrobu skleněných ozdob, při níž skláři tvarují skleněné trubice nad plynovým kahanem a následně je zdobí barvením, malbou nebo broušením. Věnuje se také výrobě skleněných perliček, která je zapsaná na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Roztavená skleněná trubice se při ní vkládá do formy a foukáním získává požadovaný tvar. Jednotlivé perličky se poté oddělují, navlékají na drátky a tvarují do různých ozdob.
"Berounský region se může pochlubit hned dvěma sklárnami, které vánoční koule tvarují z hutního skla: ve sklárně Rückl v Nižboru vyrábějí skláři vánoční ozdoby ze skloviny foukáním pomocí sklářské píšťaly a výslednou podobu jim dodají brusiči. Ve sklárně Glasstar v Nenačovicích výsledného designu docilují barevnými efekty," uvedla kurátorka a spoluautorka výstavy Dana Hradilová.
Muzeum připravilo také doprovodný program. V neděli 6. prosince si návštěvníci budou moci vyzkoušet zdobení skla gravírováním. V sobotu 12. prosince budou v muzejním dvoře pod vedením skláře vyrábět vlastní skleněné koule foukáním sklářskou píšťalou. Pro mateřské a základní školy muzeum chystá vzdělávací program, při němž se děti seznámí s výrobou skleněných koulí a samy si ozdobí předmět barvami na sklo a třpytkami.