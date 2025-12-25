Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Aleš Kubelka
  12:02
Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se musely skácet při obnově zdejšího lázeňského parku. Město místo odstraněných stromů vysadí nové.
Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli Libenského kolonády. | foto:  Petr Vreštiak a archiv Lukáše Látala

Zakázku na dřevěné jesličky svěřilo město Střední škole řezbářské v Tovačově na Přerovsku. Její vedení se obrátilo na šikovného studenta Lukáše Látala z Litovle, který již měl s výrobou betlémů zkušenosti.

„Zrovna jsem školu v Tovačově dokončoval. Když mi zavolali, že mě doporučili právě na tuhle zakázku, byl jsem hodně překvapený. Ale také nadšený. Betlémy jsem už dělal pro několik obcí na Přerovsku, ale ten poděbradský byl zatím mojí největší prací,“ popisuje Lukáš Látal.

Tvrdí, že je vždy rád, když má materiál svůj příběh. „Tyhle stromy rostly v Poděbradech a do parku se symbolicky vrátily. Jen v jiné podobě. Pro mě je to hlavně radost – tvořit něco, co má smysl a co může potěšit a přinést vánoční atmosféru v každodenním shonu,“ říká Látal.

OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

Dřevo na postavy zobrazující scénu narození Ježíše Krista si mladý řezbář vybral ještě před jeho pokácením na náměstí T. G. Masaryka, což je lokalita zahrnující lázeňský park i kolonádu.

„Vytipoval jsem si několik stromů, které se mi zdály pro výrobu betlému vhodné. Následně jsem si z již pokácených lipových kmenů vybral ty, co byly v nejlepším stavu, bez velkého množství suků a dalších vad,“ podotýká Látal.

Město mu v létě vybrané kmeny odvezlo do jeho dílny v Litovli a nadšený řezbář se mohl pustit do náročné práce.

Byla pro mě radost tvořit něco, co může potěšit a přinést vánoční atmosféru v každodenním shonu.

„Nejdříve jsem si musel udělat návrhy na papír a následně i z modelovací hlíny. Ty jsem pak odlil ze sádry, což mi usnadnilo hrubé vyřezávání motorovou pilou. Sochy jsem následně osekal dláty a dotvořil detaily, jako jsou ruce a obličeje. Právě tahle část výroby mě baví nejvíc. Nakonec jsem sochy vybrousil a natřel lazurou. To vše mi trvalo asi dva měsíce,“ popisuje řezbář.

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Poděbradský betlém nyní tvoří pět postav. Panna Marie, svatý Josef a Ježíšek v jesličkách jsou v životní velikosti, menší, zvířecí část pak reprezentují oslík a kráva.

„Během příštího roku ještě vyrobím tři krále, tři ovečky a pastýře, kteří betlém doplní o adventu 2026,“ říká řezbářský „tovaryš“, jehož dílo je však mistrovské.

Éterická souhra po setmění

Jeho betlém byl po dokončení převezen do kopule Libenského kolonády, kde se poprvé slavnostně rozsvítil v neděli 30. listopadu. Pokud si chcete novou vánoční pýchu lázeňského parku vychutnat i s podmanivou sváteční atmosférou, vydejte se k ní až po setmění.

Každý den od 17.00 do 22.00, vždy v celou hodinu, je betlém pestrobarevně nasvícený a pohled na něj doprovázejí reprodukované vánoční koledy.

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Nová atrakce Poděbrad vzbudila zakrátko nespočet pochvalných slov zdejších obyvatel. „Je to nádhera; něco takového vytvořit ze dřeva musí být kumšt. Pan řezbář má opravdu nadání,“ rozplývala se například Martina Konečná z poděbradské městské části Kluk. Autor pohádkových jesliček však zůstává skromný.

„Každý betlém se snažím udělat nejlépe, jak umím; stejně tak i ten poděbradský. Proto si samozřejmě vážím každého, kdo moji práci dokáže ocenit,“ dodává mladý umělec, který v minulosti vytvořil dřevěné betlémy pro obce Lověšice a Pavlovice v Olomouckém kraji. Ten poděbradský mohou zájemci obdivovat až do Tří králů.

