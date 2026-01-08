V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

Autor: lyst
  13:22aktualizováno  13:22
Kriminalisté řeší od čtvrteční noci smrt muže, pravděpodobně bezdomovce, který uhořel v odstaveném voze na Parkovišti Gaussova v pražských Petrovicích. Totožnost zemřelého není v tuto chvíli známá. Přesné okolnosti smrti odhalí nařízená pitva.

„Oznámení na linku 158 jsme přijali kolem půl jedné v noci. Na místo jsme dorazili společně s hasiči. Poté, co byl požár uhašen, jsme v autě nalezli tělo muže bez známek života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o člověka bez domova. (8. ledna 2026)
V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o člověka bez domova. (8. ledna 2026)
V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o člověka bez domova. (8. ledna 2026)
V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o člověka bez domova. (8. ledna 2026)
18 fotografií

Muž se podle prvního šetření nadýchal zplodin z hoření. Policie v tomto případě vyloučila cizí zavinění. Více však napoví nařízená soudní pitva.

Podle Rybanského nebyl automobil pojízdný, chyběla mu baterie. Sloužil jako příbytek pro lidi bez domova. Zda se skutečně jednalo o bezdomovce, nemůže mluvčí v tuto chvíli s jistotou ani potvrdit ani vyvrátit. Po totožnosti zemřelého nyní policisté pátrají.

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

„Událost jsme zadokumentovali a budeme zjišťovat, za jakých okolností osoba zemřela,“ dodal mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Domažlice letos opraví dřevěný akvadukt v Hadrovci, teče přes něj voda nad tratí

DomaĹľlice letos opravĂ­ dĹ™evÄ›nĂ˝ akvadukt v Hadrovci, teÄŤe pĹ™es nÄ›j voda nad tratĂ­

Domažlice postaví v dubnu nový akvadukt v Hadrovci, přes nějž poteče voda nad železniční tratí. Nahradí dřevěný mostek, který napadla dřevomorka a město ho...

8. ledna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Biatlon v Oberhofu 2026: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v programu

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

8. ledna 2026  14:25,  aktualizováno  14:48

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Odborníci obnovují stromořadí u silnice mezi Valašským Meziříčím a Loučkou

ilustrační snímek

Odborná firma obnovuje stromořadí u silnice druhé třídy mezi Valašským Meziříčím a Loučkou na Vsetínsku. Práce začaly loni v listopadu a hotové by měly být do...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jihočeské divadlo se stalo veřejnou kulturní institucí, změna umožní vstup kraje

JihoÄŤeskĂ© divadlo se stalo veĹ™ejnou kulturnĂ­ institucĂ­, zmÄ›na umoĹľnĂ­ vstup kraje

Jihočeské divadlo se od 1. ledna přeměnilo ve veřejnou kulturní instituci (VKI). Přestalo tak být příspěvkovou organizací města České Budějovice. Změna přinese...

8. ledna 2026  13:03,  aktualizováno  13:03

Demografický sešup. Rodí se málo dětí, dostávají jména jako Quinn či Sia

Prvním letošním novorozencem v Česku je jihočeský chlapeček Tomáš. Narodil se...

V loňském roce se opět zlomil jeden nepříjemný rekord v Kraji Vysočina. Znovu se narodilo nejméně dětí v historii. Podle údajů z pětice porodnic v kraji přišlo na svět jen 3 794 dětí. Čtvrtý rok po...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Průmyslová zóna pro tvarůžkáře. Loštice připravují ambiciózní projekt

ilustrační snímek

Historická změna čeká třítisícové Loštice na Šumpersku. Výroba proslulých tvarůžků se v horizontu několika let přestěhuje z historických budov v centru města do připravované průmyslové zóny ve směru...

8. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Z Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality, městu na ně chybí peníze

ilustrační snímek

Bohumínu na Karvinsku od ledna chybí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská dotace, jejímž prostřednictvím je město financovalo. Aktuálně...

8. ledna 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

Na Vysočině se lyžuje i bruslí, v sobotu otevře ledová stěna ve Víru

ilustrační snímek

Na Vysočině by mělo mít koncem týdne otevřeno nejméně 11 lyžařských sjezdovek. Díky mrazům už vyrobily dost sněhu i některé menší skiareály, od pátku by měl...

8. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Hradecký kraj otevřel v Rokytnici byty pro duševně nemocné za 40 milionů Kč

HradeckĂ˝ kraj otevĹ™el v Rokytnici byty pro duĹˇevnÄ› nemocnĂ© za 40 milionĹŻ KÄŤ

V dvoutisícové Rokytnici v Orlických horách vzniklo za více než 40 milionů korun komunitní bydlení pro 12 lidi s chronickým duševním onemocněním. Klienti...

8. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  14:16

Nemocnice ve Val. Meziříčí vyhlásila kvůli epidemické situaci zákaz návštěv

ilustrační snímek

Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí na Vsetínsku vyhlásila ode dneška zákaz návštěv. Důvodem je zhoršení epidemické situace v regionu. ČTK to dnes sdělila mluvčí...

8. ledna 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.