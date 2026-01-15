Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Autor: sahu
  20:12aktualizováno  20:12
V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o vážně zraněném starším člověku. Našli zde muže bez domova s několika bodnými ranami, které měl podle obvinění spáchat teprve šestnáctiletý chlapec.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Incident se odehrál minulý týden v podchodu Hlávkova mostu, kde muž bez domova přebýval. Policisté okamžitě zahájili první pomoc s využitím zdravotnického vybavení, než na místo dorazili záchranáři.

„Policisté vyjížděli na oznámení, dle kterého se měl na místě nacházet pobodaný muž. Ten měl mnohačetná bodná zranění,“ upřesnil na dotaz iDNES.cz mluvčí policie Richard Hrdina.

Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

Díky rychlému zásahu se podařilo stav zraněného stabilizovat přímo na místě. „Zdravotníci na místě ošetřili zraněného šedesátníka, který utrpěl několik bodných ran. Pacient byl po celou dobu stabilizovaný. Poté, co záchranáři ošetřili krvácející rány, byl muž transportován k dalšímu ošetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová k zásahu.

Případ si okamžitě převzali krajští kriminalisté z 1. oddělení. Jejich vyšetřování vedlo k překvapivému zjištění – podezřelým je teprve šestnáctiletý mladík (ročník 2009). Toho se podařilo vypátrat i díky záběrům bezpečnostních kamer.

Kriminalisté útok kvalifikovali na pokus o vraždu a mladík skončil ve vazbě. „Mladík byl obviněn z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, za což mu, v případě prokázání viny, hrozí jako mladistvému až desetileté vězení,“ doplnil policejní mluvčí.

15. ledna 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

