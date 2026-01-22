Protest taxikářů. Kupovat elektroauta za miliony je ekonomická sebevražda, říkají

Autor: bors, hej
  7:32
Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Protestovat proti změně plánují před magistrátem na Mariánském náměstí taxikáři. Městu adresovali nesouhlasný otevřený dopis.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: UBER

Organizátor protestu a taxikář Petr Marek se domnívá, že vyhláška ohrozí živnostníky. „Investice do drahých aut za miliony, kde baterie při rychlonabíjení odejde po 150 tisících kilometrech, je ekonomická sebevražda,“ napsal Marek.

Upozorňuje, že změna by dopadla také na kurýry rozvážející jídlo. „Ti mají často starší auta a nemají na to, aby si kupovali elektromobily za miliony, když vydělávají třeba jen 100 nebo 200 korun za hodinu práce,“ uvedl taxikář.

Myslí si, že z vyhlášky budou profitovat velké taxi společnosti Bolt a Uber. „Z celého návrhu je cítit pachuť toho, že tato vyhláška nebyla psána pro zlepšení služby nebo pro řidiče, ale pro úzkou skupinu vyvolených, kteří chtějí trh ovládnout a nás z něj vytlačit,“ tvrdí Marek.

Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Auta by podle návrhu musela být bezemisní

Mezistupněm v přechodu na auta bez spalovacího motoru je rok 2027, odkdy by auta měla splňovat emisní normu Euro 6d. Čili neměla by být vyrobená později než v roce 2021.

Zpřísňování emisních norem je jeden z důvodů zavedení opatření. Od začátku začne platit Euro 7. Nedodržování nařízení by pro Prahu mohlo znamenat omezení evropských dotací na dopravu.

„U vozidel taxislužby registrovaných v hlavním městě Praze se v roce 2017 prakticky zastavila obnova vozového parku. Průměrné stáří vozů taxi se od té doby zvyšuje. Dosahuje 10 let. Pro srovnání: v roce 2017 bylo průměrné stáří vozidel taxislužby 4 roky. Zhoršují se navíc emisní charakteristiky vozů taxislužby. Vozů s Euro 4 a 5 přibývá od roku 2020 rychleji než vozů s Euro 6,“ píše se v odůvodnění změny vyhlášky.

Průměrný řidič ujede denně 33 kilometrů, taxikář až 300. Taxíky mají tím pádem větší vliv na kvalitu ovzduší, která je podle měření horší než v Ostravě. Po metropoli jezdí 17 tisíc vozidel taxislužby, které jsou v průměru staré 10 let.

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Změny vozového parku by čekaly nejen živnostníky, ale i velké provozovatele taxi služeb, jestliže budou chtít dál po metropoli jezdit. Například za Uber jezdí auta stará průměrně osm let.

„Registrovaná na naši platformu nemohou být vozidla starší 20 let. Kromě toho sledujeme také veškerou zpětnou vazbu od cestujících a v případě stížností můžeme vozidlo z platformy vyřadit. Stáří většiny vozidel je však mnohem nižší, pod osm let,“ sděluje Jan Huk, PR manažer společnosti Bolt.

Pokud nařízení začne platit od srpna příštího roku, dotkne se i části vozidel Bolt v kategorii Premium, kde mohou být auta stará maximálně pět let. Po zavedení vyhlášky budou i některé z těchto vozů příliš staré.

Přechod na bezemisní auta má usnadnit 1 500 nových nabíječek v ulicích, jejichž vybudování radní posvětili. Do roku 2028 by měla infrastruktura být schopná obsloužit až 84 tisíc elektroaut.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Vraždou Františka Mrázka se budeme nadále zabývat, tvrdí policisté k případu vraždy krále českého podsvětí

Mrázkův hrob v jeho rodišti – v Českém Brodě. Za fotku získává náš čtenář...

Promlčení vraždy vládce českého podsvětí Františka Mrázka se blíží. Policie oficiálně promluvila o jeho motivu. Zřejmě v tom byl byznys.

22. ledna 2026  9:10

Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje s gymnazisty, zajímal je Trump i Grónsko

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  5:02,  aktualizováno  9:08

Dívka porodila v koupelně a hodila dítě do popelnice, případ začal řešit soud

Nalezený Jáchym v péči zdravotníků ústecké Masarykovy nemocnice.

Krajský soud v Ústí nad Labem se ve čtvrtek začal zabývat případem ženy, která na podzim 2024 odhodila v ústecké čtvrti Střekov do kontejneru svého čerstvě narozeného syna. Dítě přežilo díky tomu, že...

22. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  9:02

Na nesolených cestách v Krkonoších zůstává uježděný a místy zledovatělý sníh

ilustrační snímek

V Krkonoších zůstává na nesolených silnicích vrstva uježděného a místy zledovatělého sněhu. Silná je do pěti centimetrů. Na Trutnovsku na cestách místy hrozí...

22. ledna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bestseller Spalující rivalita vychází digitálně, e-knihu nabízí pouze ZonerPress.cz

22. ledna 2026

V Libereckém kraji silně mrzne, silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Liberecký kraj se probudil do dalšího mrazivého rána, třeba v České Lípě nebo Jablonci nad Jizerou na Semilsku klesly ráno teploty i k minus 12 stupňům Celsia....

22. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  7:07

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. 2. 2019)

Teplejší světlo v ulicích měst je sice méně rušivé, ale také méně osvětluje, což znamená menší bezpečnost. Spotřebovává také výrazně více energie. V rozhovoru s ČTK to řekl Tomáš Jílek, ředitel...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci

Nemocnice v Jihlavě plánuje mimo jiné celkové dovybavení urgentního příjmu....

Nemocnice v Jihlavě plánuje v letošním roce řadu investic do modernizace svých léčebných pracovišť i okolního zázemí. Jejich celková výše, na které se bude podílet s Krajem Vysočina, má dosáhnout...

22. ledna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Když nákupy udělají radost navíc: Plyšové pacičky jsou nyní k dostání v BILLE

22. ledna 2026  8:40

BILLA vtahuje zákazníky do olympijské atmosféry: hry o hodnotné ceny i speciální produkty

22. ledna 2026  8:37

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Na méně vytížených silnicích na Zlínsku, které se nesolí, zůstávají zbytky sněhu

ilustrační snímek

Na některých dopravně méně vytížených silnicích na Zlínsku, které přes zimu nejsou udržované solením, zůstávaly dnes ráno zbytky uježděného sněhu. Místy se na...

22. ledna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Zase ta tramvajová výluka! Na levém břehu Vltavy bude od soboty na 9 dní všechno jinak

Tramvajovou dopravu na pražském Barrandově zastavila v pátek ráno srážka dvou...

Cestující v jihozápadní části Prahy musí počítat s výrazným omezením tramvajové dopravy. Od soboty přibližně od 0.00 hodin do pondělí 2. února přibližně do 4.30 hodin dojde k dočasnému přerušení...

22. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.