Šéf pražské zoo Bobek končí. Zaměstnanci ho kritizovali za nevhodné chování

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek po kritice ze strany bývalých a současných zaměstnanců ohledně svého chování z posledních dnů ke konci října rezignuje na funkci. Ve svém vyjádření to sdělil ČTK.
Zaměstnanci obvinili Bobka, který stál v čele zahrady od roku 2010, z bossingu a šikany podřízených, což ředitel odmítl. Nyní uvedl, že kampaň proti němu zahradu zásadně poškozuje a nechce, aby situace ničila dlouholetou práci na jejím rozvoji.

Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti), která má zahradu v gesci, pak na sociální sítí X Bobkovi poděkovala za 15 let práce pro zahradu. „Nyní je třeba uklidnit tuto nelehkou situaci a dívat se dopředu. Zaměříme se na zlepšení pracovního prostředí v zahradě a co nejdříve vypíšeme otevřené výběrové řízení,“ uvedla.

Proč jména zubrů začínají na PR a mládež šílí z kapybar. Ředitel pražské zoo vypráví

Podle Bobka za dobu jeho působení zahrada zaznamenala řadu úspěchů, rozvíjela se a rostla návštěvnost. Snaha o stálé zlepšování ho podle jeho vyjádření vedla k vysokým nárokům na zaměstnance, ale největší měl vždy na sebe.

„Pro naši zoologickou zahradu jsem s plným nasazením pracoval po celých oněch 15 let a devět měsíců. Nechci, aby i mou mnohaletou práci ničila nynější situace,“ sdělil končící ředitel.

Dodal, že za dobu jeho působení v zoo si na něj nikdo u odborové organizace nestěžoval a žádnou stížnost na jeho způsob řízení s ním neřešil ani magistrát. „Nyní spolu s kolegy z vedení čelím nekonečnému přívalu obvinění, která bohužel obsahují řadu historek přibarvených tichou poštou i nesmyslných konstrukcí. Tato kampaň se nyní dostala do fáze, kdy již zásadně poškozuje celou Zoo Praha,“ uvedl Bobek.

Doplnil, že věří v to, že se městu podaří vybrat nového ředitele, který bude rozumět zvířatům i lidem a který nebude podléhat nejrůznějším partikulárním zájmům.

Chci víc výběhů pro zvířata, zabetonovaná pole mě iritují, říká Bobek

O obviněních z šikany a bossingu vůči Bobkovi napsaly na konci minulého týdne servery Seznam Zprávy a Deník N, vznikla petice za ředitelovo odvolání a zástupci kritiků odeslali otevřený dopis vedení magistrátu. Ředitel ve článcích v médiích odmítl, že by se jeho chování dalo označit za bossing a šikanu, byť uznal, že nemá daleko k tomu zvýšit hlas.

Pražská zoologická zahrada je příspěvkovou organizací magistrátu. Spolu s Pražským hradem dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Bobek stojí v jejím čele od začátku roku 2010, kdy nahradil Petra Fejka.

Se svou zkušeností se na Facebooku podělil také bývalý zaměstnanec pražské zoo Vít Lukáš, který necelých devět let působil na pozici kurátora primátů.

„Přiznám se, že jsem byl po čtyřech měsících a několika poradách u pana ředitele rozhodnutý odejít s tím, že pod takovýmto člověkem nechci pracovat. Nechci tu psát konkrétní příklady, kterých by za ty roky byly minimálně desítky. Mohu však s čistým svědomím potvrdit, že vše, co dosud od bývalých kolegů zaznělo ohledně atmosféry strachu, intrik a šikany, je pravda. Osobně jsem za 25 let v oboru nepotkal tak zlého, bezohledného, egocentrického a neupřímného manipulátora. Sám jsem zvyklý pracovat pod tlakem a mám vysoké nároky jak na sebe, tak na své podřízené, ale čeho je moc, toho je příliš,“ uvedl Vít Lukáš na svém facebookovém profilu.

