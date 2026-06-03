Do poddoupovského Bochova se po třiceti letech vrací osobní vlaky, podpoří turismus

Autor: bur
  13:02
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Osobní vlaková doprava se po třiceti letech vrací do poddoupovského Bochova na Karlovarsku. Její provoz tu byl kdysi zastaven pro ztrátovost, životaschopnost tratě ale podržela doprava nákladní. První osobní vlaky tudy projedou v sobotu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Železniční společnost Tanvald, o. p. s.

Osobní doprava se sem podle informací ROPIDu vrací jen na víkendy, kdy budou obnoveny turistické vlaky, ty sem v pilotní sezoně budou jezdit až do konce září.

V sobotu 6. června, kdy do Bochova, který má necelých dva tisíce obyvatel, dorazí první vlak na lince S59, se navíc chystají speciální vozidla i řada doprovodných akcí.

Celkem budou do Bochova jezdit o víkendech a svátcích od 6. června do 28. září 2026 tři páry vlaků.

První vyrazí ráno z Rakovníka v 8:31 jako spěšný vlak Hartenštejn v rámci linky S57. Přes Blatno u Jesenice, Lubenec, Chyši a Protivec dorazí do Bochova v 10:22, a bude tak ideální pro turisty pěší i ty s bicyklem. Ostatně vyveze je téměř do sedmi set metrů nad mořem, čímž se Bochov stane nejvýše položenou železniční stanicí v systému PID.

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Následně vlak kolem poledne zajede z Bochova do Chyše a zpět, přičemž v Chyši naváže již jako linka S59 na spoje linky S57 – díky tomu opět zajistí spojení od Rakovníka.

Obdobně se otočí ještě odpoledne z Bochova do Protivce (s návazností na Rakovník) a zpět, aby se v 17:06 naposledy vydal z Bochova, tentokrát již přímo až do Rakovníka, z Protivce spojený s vlakem ze Žlutic. Na spojích bude nasazena nízkopodlažní Regionova s místy pro přepravu kol (do vyčerpání kapacity).

Blízko vojenského újezdu

Turisty čeká v zajímavém kraji v bezprostřední blízkosti vojenského újezdu řada zajímavých cílů, jejichž návštěva nyní půjde vhodně kombinovat s cestou vlakem.

Například samotný hrad Hartenštejn nad Bochovem, po kterém je pojmenován ranní spoj, bývalé poutní místo Skoky nad Žlutickou přehradou, dojít či dojet se dá rovněž ke žlutickému podzemí, na návštěvu zámku a pivovaru v Chyši nebo rovnou do Karlových Varů.

V sobotu 6. června start turistické vlakové linky podpoří hned několik akcí. Na vlaky do Bochova bude mimořádně nasazena populární Hydra, která na Rakovnicku teprve před nedávnem dojezdila, a to ve dvojité sestavě s vagonem Bdtn uprostřed, tedy 854+054+854.

Hydry doplní neméně populární Hurvínek, jenž do Bochova za dobrovolné jízdné vyrazí z Karlových Varů.

Vedle vlaků navíc vyjedou dvě historické autobusové linky po zajímavostech v okolí, na které bude nasazena karlovarská Karosa ŠL11 a neméně zajímavá Karosa C734 ve vězeňské úpravě. Vyzkoušet si navíc budete moct šlapací drezínu, představen bude Doupovský okruh či nová naučná stezka kolem bochovského nádraží.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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