Policie hledá muže, který utekl z Bohnic. Je nebezpečný a může zaútočit, varuje

Autor: tty
  8:32aktualizováno  9:39
Pražští policisté pátrají po muži, který se v pátek nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích. Tam soud muže umístil kvůli pokusu o vraždu. Policie upozorňuje, že je nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zadržet.

Policie hledá muže, který se nevrátil do lékařského zařízení v Bohnicích. (2025) | foto: Policie ČR

Pětadvacetiletý muž se v pátek nevrátil z plánované vycházky zpět do lékařského zařízení v Bohnicích, kde měl být do dvaceti hodin. Tam se muž léčí se schizofrenií.

„Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu, pro spáchání trestného činu vražda ve stádiu pokusu a to v několika případech,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Později doplnil, že v lednu 2024 mimo jiné zaútočil sekerou na ženu, která šla v Hostavicích po ulici s kočárkem.

Policie vypátrala nebezpečného muže, který vyskočil z okna a utekl z Bohnic

Upozorňuje také, že hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Mluvčí také apeluje na veřejnost, aby se lidé nesnažili hledaného zadržet sami, ale případně kontaktovali linku 158.

„Muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv. Po oznámení, že se muž nevrátil do léčebny po něm policisté okamžitě začali pátrat a prohledali možná místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho bohužel dopadnout nepodařilo,“ dodal.

Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

Policie hledá muže, který se nevrátil do lékařského zařízení v Bohnicích. (2025)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Obecní dům

Koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě.

vydáno 11. října 2025  11:58

Na Petřinách probíhal páteční velký úklid na směně A která je od 7:00 do zítřejších 7:00 hod., hasiči mají 24 hod. směny rozdělené na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin v pohotovosti na stanici kde...

vydáno 11. října 2025  11:58

Národní třída

Odtah auta na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:57

Národní třída

Příprava na Halloween v Obchodním domě Máj.

vydáno 11. října 2025  11:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Národní třída

Reklamní auto na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:56

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 11. října 2025  11:56

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:54

Praha - zastávka Podhajská pole

Opravovaná zastávka autobusu na které se už 14 dní nic nedělá a je v tomto rozestavěném stavu.

vydáno 11. října 2025  11:53

Z důvodu chybného najetí vozu Škoda 15T ev.č. #9405 na lince 45/305 na Těšnově došlo k zablokování tramvají 3, 8, 12, 14, 45 provoz byl narušen od 5:59 do 6:14 hod. Část cestujících naštvaných...

vydáno 11. října 2025  11:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.