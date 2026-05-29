„Festival letos znovu propojuje velké koncerty, divadlo i témata duševního zdraví. Chceme ukázat, že otevřenost vůči psychickým obtížím nemusí být těžké téma, ale přirozená součást života i veřejné debaty,“ přiblížila akci mluvčí festivalu Petra Makarjevová.
Nejen Klus, Lucie a Vosto5. Na festivalu Mezi ploty zahrají i skuteční lékaři a sestry
Ve dnech 30. a 31. května vystoupí v parku nemocnice mnoho českých hvězd, například stálice hudební scény kapela Lucie, která už čtyři dekády výrazně ovlivňuje vývoj české rockové hudby. Akci se ale rozhodla podpořit celá řada dalších hudebních i divadelních osobností.
Program
Výběr z festivalu Mezi ploty
● Centrální zóna
neděle: 14.00 Děda Mládek Illegal Band, 16.00 Tomáš Klus, 17.45 KRYL MEZI PLOTY, 18.00 Xindl X, 20.00 Divokej Bil
● Divadelní zóna
neděle: 16:30 Underground Comedy, 17.15 Na stojáka - Karel Hynek, 17.30 Na stojáka - Ester Kočičková
● Rodinná zóna
neděle: 13.00 Kamil Rain a Zbyněk Roboch: Restart: jak v digitální době neztratit sebe (a své zdraví), 16.00 Michal Považan a Kateřina Fialová: jak včas podpořit duševní zdraví vašich dětí?
Patří k nim například Divokej Bill, No Name, Xindl X, Marpo, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Adam Mišík, Poletíme?, Michal Hrůza, Tomáš Klus a další. Celkem na deseti festivalových scénách vystoupí více než sto účinkujících.
Každoročně jde o jednou z největších a nejpestřejších kulturních událostí v hlavním městě, která i letos nabídne multižánrovou nadílku muziky, divadla i tance, ale kde především nebude chybět ani prostor bez předsudků mluvit o duševním zdraví.
Letošní ročník se zapojí do připomínek nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla.
Návštěvníci si tak užijí například oceňované představení Antiwords v podání Spitfire Company, jednoho z nejlepších českých souborů fyzického a experimentálního divadla. Představení vychází z Havlovy hry Audience.
„Václav Havel byl pro mě osobně vždycky velká inspirace, a tak mám radost, že jeho narozeniny můžeme na festivalu oslavit tím nejlepším možným způsobem – představením jeho vlastní kreativity,“ říká ředitel a zakladatel festivalu Mezi ploty Robert Kozler.