Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:32
Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady, na níž byl přítomen i personál, překonal několik překážek včetně čtyřmetrové zdi s příkopem.

V prohlášení na webu nemocnice to uvedla mluvčí Alžběta Remrová. Muže, který v nepříčetnosti jednoho člověka zabil a další tři napadl, soud ve čtvrtek poslal do vazby za maření výkonu úředního rozhodnutí.

„Následně byl rovněž podán oficiální návrh na přeměnu ochranného léčení na zabezpečovací detenci, což je soudem nařizované přísnější ochranné opatření,“ uvedla Remrová.

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Zařízení pro zabezpečovací detenci nebezpečných duševně nemocných pachatelů jsou v ČR podle informací na webu vězeňské služby v Praze, Brně a Opavě, pražská je v areálu Vazební věznice Pankrác a má kapacitu 28 lidí.

Podle vyjádření nemocnice byli zaměstnanci i přímo na zahradě, útěku se jim ale nepodařilo zabránit. Policii zalarmovali v řádu několik minut. Ta muže dopadla asi za hodinu a půl při krádeži v nedalekém supermarketu.

„Na pokyn ředitelky nemocnice bylo okamžitě zahájeno interní šetření a přijata konkrétní opatření směřující ke zvýšení úrovně zabezpečení,“ dodala mluvčí. Odvolán byl i primář oddělení ochranného léčení.

Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se nemocnice

„Současně jsou připravovány a projednávány návrhy na rozšíření personálních, organizačních, bezpečnostních i stavebně-technických opatření, která mají přispět k dalšímu posílení bezpečnosti,“ doplnila.

V nejbližším možném termínu bude vedení nemocnice za účasti zástupců ministerstva zdravotnictví jednat s vedením Prahy 8, na jejímž území nemocnice leží.

Podezřelý byl nepříčetný

Muž loni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

Podle vyjádření Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně bývají stavy nepříčetnosti často dočasné. „Léčba z rehabilitačního pohledu směřuje k zabránění recidivy jednání, zaléčení osoby a postupnému bezpečnému návratu do společnosti,“ uvedla odborná společnost. Po posouzení týmem odborníků má pacient povolené pod vlivem medikace i vycházky.

Žalobkyně chce vazbu pro vraha se schizofrenií, už dvakrát utekl z Bohnic

Z jedné z nich se muž před dvěma týdny nevrátil, ve středu pak utekl z uzavřené zahrady. Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek sdělilo, že chce prověřit bezpečnost i dalších zdravotnických zařízeních, které se věnují ochrannému léčení. V roce 2023, ze kterého jsou poslední dostupná data, se v nich léčilo asi 850 lidí.

Psychiatrická nemocnice Bohnice v Praze, kde primář Švarc působí. „Většina laiků, s nimiž se setkávám, je překvapena, že bohnická nemocnice není uzavřený areál, ale veřejný park."
Ve čtvrtek soud rozhodl o vazbě Yaroslava Yarynycha na základě znaleckého posudku. (23. října 2025)








