Boj o lékaře je tvrdý

V síti středočeských krajských nemocnic aktuálně chybí osmdesát lékařů, přes 100 sester, ale také radiologičtí asistenti, laboranti či fyzioterapeuti. „Sháníme však i kuchaře či pracovníky úklidu,“ konstatoval radní kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). S nedostatkem především zdravotnického personálu ovšem dlouhodobě bojují rovněž nekrajská zdravotnická zařízení, třeba nemocnice Slaný, Nymburk, Rakovník a další.

Problém napříč obory

Například Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi by potřebovala rozšířit tým o 15 sester včetně instrumentářek, o 12 lékařů a čtyři sanitáře, shání i laboranty nebo fyzioterapeuty. Nejpalčivější situace je na největším oddělení nemocnice – interně. „Zájemcům nabízíme možnost bydlení a řadu dalších benefitů,“ sdělila mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Náborové příspěvky tady ale nenabízejí. „Nikdy v minulosti to nemělo efekt,“ zdůvodnila to mluvčí.

V krajské nemocnici v Kolíně postrádají 16 lékařů, 38 zdravotních sester a dvě sanitářky. Hlavní příčinu vidí ve vzdělávacím systému zdravotnických škol a tím pádem i v nedostatku jejich absolventů na trhu práce. Na rozdíl od Mladé Boleslavi tu ale na náborový příspěvek sázejí. „Částky se pro nelékařský zdravotnický personál pohybují od 60 tisíc do 100 tisíc korun, lékařům vybraných oborů nabízíme až 200 tisíc korun,“ informovala mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová. „Lékaře bychom potřebovali doplnit zejména na neurologii, interně a rehabilitaci, sestry pak v nepřetržitém provozu lůžkových stanic a instrumentářky na operačním sále,“ uvedla mluvčí kolínské nemocnice.

Personál hledá rovněž nemocnice v Kutné Hoře, kde mají nouzi především na lůžkových odděleních následné a intenzivní péče, interně či chirurgii. Všechna tato oddělení ale zatím zůstávají v provozu. Také tady čeká na nové zájemce o práci náborový příspěvek až 60 tisíc korun.

Omezit péči o pacienty nemuseli zatím ani v krajské nemocnici v Příbrami. „Bezprostředně taková situace ani nehrozí. Do optimálního stavu nám však aktuálně ale chybí pět radiologických asistentů, dva zdravotní laboranti, šest turnusových sester a přibližně 20 lékařů napříč obory. Důvodem je nedostupnost daných profesí na pracovním trhu a také konkurenční boj,“ poznamenal mluvčí nemocnice Martin Janota s tím, že náborové příspěvky jsou nabízeny v různých částkách podle konkrétní pozice.

Staví nové byty

Privátní Masarykova nemocnice v Rakovníku by ráda přijala praktického lékaře, chirurga, internistu nebo geriatra se zájmem o paliativní péči. Ale i gynekologa do ambulance či anesteziologa. Kromě náborových příspěvků, které se pohybují od 60 tisíc až do 300 tisíc korun, zájemce láká také na bydlení v nových bytových domech, které nemocnice staví v sousedství, a na dotované nájemné po dobu jednoho roku. „Momentálně nehrozí, že bychom museli uzavírat nebo redukovat provoz. Je ale náročné rozšiřovat oddělení nebo otvírat nová. Přesto plánujeme otevřít letos na podzim provoz paliativní péče,“ sdělila náměstkyně ředitele Markéta Palková.

V městské nemocnici ve Slaném poptávají 10 lékařů, 20 zdravotních sesteri radiology a laboranty. Z důvodů chybějícího personálu zde letos už museli dočasně omezit provoz dětského a novorozeneckého oddělení. Kromě mnoha benefitů a pomoci s hledáním bydlení nemocnice poskytuje také náborové příspěvky. „Jsou individuální a jejich výši nezveřejňujeme. Zkušenost nás vede v tomto směru k obezřetnosti,“ prohlásil ředitel nemocnice Štěpán Votoček.