Boris Šťastný: „Radikální levicové ideologie zasahují do každodenního života Pražanů.“

O čem podle vás vypovídá reakce na vaše vyjádření, že nikdy nepodpoříte vládu s komunisty?
Vypovídá to o tom, že je potřeba opakovat a zdůrazňovat hrůzy komunistického režimu a s tímto režimem spojenou nesvobodu, útlak a strádání lidí. Ale není to jen o komunistech. Žijeme v době, kdy i radikální levice, jako jsou Piráti a Zelení, zásadně negativně ovlivňuje náš každodenní život.
Jak vnímáte skutečnost, že 36 let od listopadu 1989 jsou Motoristé sobě fakticky jedinou autentickou pravicovou stranou, která má reálnou šanci proniknout po volbách do Sněmovny?
Svědčí to o ideové vyprahlosti současné politiky. Pro řadu stran je pohodlnější hledat líbivá hesla a slibovat vše možné i nemožné, než setrvat u ideové podstaty. Dříve byla u nás hlavní pravicovou silou ODS. Ta ale svoji pozici vyklidila ve prospěch koalice SPOLU. ODS tak nejen opustila principy, na kterých vždy stavěla, ale její vedení bylo schopno se spojit s radikálně levicovými Piráty nejen v Praze, ale i ve vládě. ODS bohužel zahodila myšlenku malého, levného a efektivního státu, ochrany soukromí a svobody občanů, nízkých daní a nezadlužené budoucnosti.
Takže pro Motoristy sobě SPOLU není možným spojencem?
V současné podobě je to vyloučené. Nekompetentní vláda Petra Fialy musí skončit. Brutálně zadlužili zemi. O třetinu znehodnotili úspory nás všech. Přestali hájit obyčejné pracovité lidi. Zvýšili daně. Rezignovali na nutné reformy zdravotní a sociální péče i důchodového systému. Svoji neschopnost schovávají za válku a strašení lidí, neodvrhli Green Deal, zaprodali nás podpisem Migračního paktu. Hloupé nálepkování lidí s jinými názory, to už je jen špička ledovce.
Jak se vámi zmiňované levicové ideologie projevují v reálném životě Pražanů?
Typickým příkladem je doprava. V Praze, ale i v dalších městech se dopravní situace stává katastrofální – právě důsledkem ideologických zásahů, které odporují zdravému rozumu a ignorují potřeby řidičů. Odmítáme plošné snižování rychlosti ve městě, ideologické prosazování cyklodopravy i umělé omezování parkovacích míst. Nebudeme podporovat plošné zavádění nízkoemisních zón, které trestají majitele starších, ale stále bezpečných a plně funkčních vozidel.
Pro stále větší část lidí v Praze se bydlení stává nedostupným. Jaká řešení přinášíte?
Výstavbu blokují pomalé stavební řízení, byrokracie, neefektivní územní plánování, přehnaná regulace česká i evropská a zastaralý bytový fond, který zůstává nevyužitý. To zvyšuje ceny nových i starších bytů, ale i ceny nájemného. Administrativní zátěž odrazuje investory a zpomaluje tempo nové výstavby.
Modernizujeme proto stavební zákon s cílem zkrátit délku povolovacího procesu na 1 měsíc u soukromé a 6 měsíců u komerční bytové výstavby. Jsou to ale i nesmyslné stavební normy, které jsou často přehnané a zvyšují ceny bytů. Proto je zredukujeme – méně povinných parkovacích stání, přísných limitů na oslunění nebo metráž místností. Praha také musí napravit nedostatky v územním plánování a daleko více a rychleji umožnit zastavět nevyužitá území.