Policisté z oddělení hospodářské kriminality přijali trestní oznámení, týká se možného týrání psů v útulku.
„Na základě obdrženého trestního oznámení kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. Na prověřování celého případu kriminalisté úzce spolupracují s pracovníky krajské veterinární správy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Policisté podle ní chápou citlivost případu, ale upozorňují, že některé aktivity mohou vyšetřování naopak zkomplikovat.
„Vzhledem k vysoké míře medializace tohoto případu a aktivitám na sociálních sítích musíme upozornit, že šíření informací a celkově veřejný tlak může narušovat probíhající policejní prověřování,“ doplnila mluvčí.
Dodala, že do skončení prověřování nebude policie poskytovat žádné bližší informace, protože by hrozilo zmaření procesních úkonů.
Útulek se stará o psy převážně z Kladenska, smlouvu s ním má řada obcí i měst v regionu. Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) minulý týden v reakci na kritiku Bouchalky uvedl, že Kladno by mohlo postavit nový útulek pro psy. Záměr ještě budou projednávat radní města.