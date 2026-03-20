„Nový útulek nahradí kapacity největšího psího útulku ve středních Čechách, který už dávno neměl existovat. Nabídne městům a obcím v regionu spolehlivé a dobře fungující zařízení, kam mohou umisťovat nejen nalezené psy, ale i kočky,“ uvádí spolek na stránce své sbírky s odkazem na nechvalně proslulý útulek Bouchalka fungující v Buštěhradu na Kladensku.
Za jediný den se spolku podařilo vybrat přes 4 miliony korun. Cílová částka je 32 milionů korun. Z peněz plánuje koupit vhodný pozemek, na kterém ihned zahájí stavbu nového, udržitelného objektu. Plánuje vybudovat karanténu pro kočky i psy, vnitřní i venkovní kotce, kočičí pokoje a prostory pro drobná zvířata. Z vybrané částky pořídí také vybavení ošetřovny a zařídí zázemí pro ošetřovatele i dobrovolníky.
„Částka, kterou pro splnění tohoto velkého cíle potřebujeme, není malá. Víme ale, že peníze dárců nepromarníme,“ slibuje spolek a připouští, že jedním z rizik projektu je, že se nepodaří vhodný pozemek sehnat. V tom případě bude celá vybraná částka využita na rozšíření prostor stávajícího útulku v Žimu, který spolek provozuje, a navýšení jeho kapacit.
V regionu je útulek Bouchalka jediný a s Kladnem má uzavřenou smlouvu. Momentálně je objektem policejního vyšetřování i rozsáhlého mediálního zájmu kvůli možnému týrání zvířat. Za rok město odchytí přibližně 100 zvířat, 80 se podaří navrátit majitelům a zbytek skončí v Bouchalce.
Kladenský primátor Milan Volf minulý týden oznámil, že město zpracovává doklady na výstavbu nového moderního útulku, který by odpovídal současným standardům, a to nezávisle na výsledku prověřování Bouchalky. Podle spolku AniDef není městský plán dostačující.
„Tento plán by však pokryl jen potřeby samotného města a nejbližšího okolí. Navíc je jeho realizace otázkou minimálně dalších tří let. My už máme připravený projekt na vybudování útulku pro 60 psů a 30 koček, který počítá s místem i pro drobná domácí zvířata,“ informují.
Největší kapacitní krize za poslední roky
Podle dobrovolníků čelí útulky ve středních Čechách největší kapacitní krizi za posledních 9 let, což hraje do karet zařízením jako je právě Bouchalka na Kladensku. Policie i veterináři tam vyšetřují trestní oznámení týkající se možného týrání zvířat.
„Ten mohl i přes svou otřesnou pověst fungovat tak dlouho jen proto, že jiné kapacity pro psy v celém kraji zkrátka nejsou,“ píše AniDef.
Případ je vysoce medializovaný, lidé na sociálních sítích sdílejí fotografie toho, co se za zdmi Bouchalky, kam nemá veřejnost přístup, podle jejich svědectví odehrává. Zbídačení psi, tristní podmínky, špína a stopy po krvi. Bývalí zaměstnanci útulku v reportážích uvedli, že majitelka Eugenie Sychrovská raději nechala nemocné svěřence utratit, než aby je léčila. Někteří dobrovolníci, kteří mohli vypomáhat s venčením, což útulek zatrhl, odmítli psy vrátit.
V neděli se v Kladně konala demonstrace za ukončení provozu útulku Bouchalka, na kterou přišlo přibližně 1 000 lidí. Péči o psy v útulku Bouchalka kritizuje mimo jiné spolek Unie práv zvířat. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. O umístění zvířat do útulku rozhodují podle zákona obce. S útulkem Bouchalka spolupracují desítky obcí a měst z Kladenska.
Krajská veterinární správa minulý týden oznámila, že v útulku dosud nezjistila problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat. Prověřování dalších podnětů pokračuje.