Příbram má získat odškodnění od podnikatele, který je podle soudu zodpovědný za havárii opravovaného domu v Hailově ulici. Kvůli nehodě, při níž se před čtyřmi lety propadla střecha a zavalila dělníky, musela být ulice uzavřena a autobusy MHD jezdily po objízdných trasách. Dopravce náklady na kilometry navíc vyčíslil na 645.000 Kč. Stavební podnikatel, který měl opravu budovy na starosti, by měl tuto částku městu uhradit na splátky, řekl dnes novinářům starosta Jan Konvalinka (za ANO). Město se podle něj odškodnění domohlo u soudu v následném občanskoprávním řízení.
Střecha neobývaného domu se propadla koncem října 2022. Zavalila čtyři dělníky, jeden z nich utrpěl vážně zranění. Všichni včetně zraněného se dostali z trosek ven. Kvůli bezpečnosti byla ulice uzavřena, dělníci museli dům zpevnit ocelovou konstrukcí. Uzavírka způsobila dopravní problémy v centru města. Ulice, kterou vede silniční tah II/118, se znovu otevřela v polovině prosince.
"Kvůli objízdným trasám autobusy najezdily více kilometrů nad kontrakt, který máme uzavřený s dopravcem," uvedl Konvalinka. Tuto částku muselo město dopravci zaplatit a v trestněprávním řízení neúspěšně usilovalo o náhradu škody. Soud nárok města uznal až v následném občanskoprávním řízení. Stavební podnikatel, který dostal podmínku, má podle Konvalinky uhradit škodu nejen městu, ale i zdravotní pojišťovně.
Radnice mu stanovila splátkový kalendář. Měsíční splátky mají být nejméně 11.000 korun a měl by hradit od července do úplného umoření dluhu. Pokud přestane platit, stane se dluh hned splatný a radnice podnikatele může žalovat o zbylou částku. Vzhledem k tomu, že soud určil viníka, stáhlo město žalobu podanou na majitele objektu, společnost LDM, dodal Konvalinka.