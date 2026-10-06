Brandýs měří hluk z D10, při překročení limitů ŘSD přijme protihluková opatření

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nechává na čtyřech místech změřit hluk z dálnice D10. Pokud ukáže překročení hlukových limitů, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přijme protihluková opatření, jejich konkrétní podobu ale zatím neurčilo. Město usiluje o to, aby se nečekalo na plánované rozšíření D10 a případně vznikly dočasné protihlukové stěny. Za měření hluku město zaplatí 220.000 korun. ČTK to dnes řekli starosta Petr Soukup a mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
"Dohoda u stolu byla taková, že když naměříme nějaký nadlimit, zorganizujeme podrobnější měření, které by mělo sloužit k návrhu protihlukových opatření. Naše podmínka je, aby se nečekalo až na rekonstrukci, ale aby se tam daly mobilní protihlukové stěny," řekl Soukup.
Pokud měření prokáže překročení hlukových limitů, ŘSD podle Rýdla přijme protihluková opatření, jejich přesná podoba zatím není stanovena. S protihlukovými stěnami ŘSD počítá při plánovaném rozšíření D10 v okolí Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi ze čtyř na šest jízdních pruhů. Pro modernizaci dálnice mezi Radonicemi a Kosmonosy vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2023 souhlasné závazné stanovisko EIA, které obsahuje také podmínky týkající se ochrany před hlukem.
Měření hluku je podle Soukupa čtyřiadvacetihodinové a uskutečňuje se ve třech rodinných domech a jednom bytovém domě v místech, kde město předpokládá největší riziko překročení limitů. Jde o Královice a okolí ulic 5. května, Solidarity a Vestecké. Starosta předpokládá, že případné překročení by se mohlo týkat především nočního limitu. Pokud současné měření překročení limitů neprokáže, je město podle Soukupa připravené jej v budoucnu zopakovat.
Řešení hluku je také součástí návrhu memoranda mezi městem a ŘSD. Dokument zatím není schválený a jeho konečnou podobu by mělo s ŘSD dojednat nové vedení města po komunálních volbách. Město a ŘSD ale podle Soukupa na některých bodech připravované dohody spolupracují už nyní. Podnětem k přípravě memoranda byla podle starosty mimo jiné příprava rozšíření D10. Město podle Soukupa následně hledalo způsob, jak s ŘSD řešit nejen dopady dálnice na obyvatele, ale i další vzájemné požadavky. Město od ŘSD požaduje vedle řešení hluku například součinnost při přípravě lávky pro pěší a cyklisty pod dálničním mostem přes Labe. ŘSD naopak podle Soukupa potřebuje spolupráci města při majetkoprávním vypořádání pozemků, odvodnění pražského okruhu D0 přes území města do Labe nebo při výstavbě kanalizace pro budované dálniční odpočívadlo u Hlavence.
Město chce podle Soukupa řešit dopravu v širších souvislostech. Vedle dálnice se zabývá přípravou železničního spojení s Prahou, tratí mezi Mělníkem a Lysou nad Labem a silničním obchvatem. Vedle samotné intenzity dopravy chce sledovat také její dopady na obyvatele, především hluk a emise.