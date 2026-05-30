Brandýs n.Labem chystá rekonstrukci městského kina,zlepší zázemí pro návštěvníky

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav připravuje na příští rok větší rekonstrukci městského kina v ulici Karla Tájka. Vznikne při ní mimo jiné nové hygienické zázemí a bezbariérový přístup. Odhad nákladů je 12 milionů korun, projekt má stavební povolení a město připravuje soutěž na stavební práce, řekl ČTK místostarosta Tomáš Benda (Naše dvojměstí).
"Realizovat bychom chtěli příští rok od dubna, května do října, listopadu, abychom se trefili do letní sezony, kdy je v provozu letní kino," řekl Benda. Město podle něj zvažovalo, že by práce mohly začít už letos, termín by ale mohl ohrozit konání prosincových akcí spolků a základní umělecké školy. Práce zahrnou úpravy vnitřních prostor, kino bude bezbariérové, rozšíří se i prostor před kinem. Promítací sál je podle místostarosty v dobrém stavu, město do technického vybavení investovalo v minulých letech.
Brandýské kino si od města pronajímá soukromý provozovatel. Město v kině pořádá kulturní akce, například výstavy, koncerty a divadelní představení. Od roku 2014 je kino digitalizované.