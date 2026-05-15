Brandýs nad Labem chystá druhou dražbu autovraků, v nabídce je 14 aut

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi se uskuteční druhá dražba automobilových vraků, které radnice dala stáhnout z ulic. Z první veřejné dražby 11 autovraků v roce 2023 utržilo město 48.300 korun. Nyní je v nabídce 14 nepojízdných aut, vyvolávací ceny jsou od 1000 do 3000 korun, řekla dnes ČTK za město Kateřina Stránská. Dražba se uskuteční 9. června.
Radnice v Brandýse začala auta bez platné technické kontroly odstavená v ulicích města svážet na odstavné parkoviště v roce 2022. Zájem o aukci byl podle Stránské tehdy velký, vraky se vydražily asi za půl hodiny, většinu z nich si noví majitelé rozebrali na náhradní díly.
"Město v součinnosti s městskou policií a technickými službami pokračuje v dalších odtazích vraků. Proces je to ale vzhledem k tomu, že se jedná o cizí majetek, velmi zdlouhavý a podléhá zákonem stanoveným lhůtám. V souvislosti s vysokými náklady na odtah a dražební proces současně připravuje nařízení o cenách za odtahy vozidel a jejich umístění na odstavnou plochu," uvedl místostarosta Tomáš Benda (Naše dvojměstí).
Dražba autovraků v Brandýse se uskuteční 9. června od 09:30 v sídle městských technických služeb v Zápské ulici. Zájemci si budou moci auta prohlédnout od 09:00 do 09:30. Další informace k draženým autům zveřejnil exekutorský úřad na webu.
Od roku 2020 usnadnila městům odstraňování odstavených aut novela zákona o pozemních komunikacích. Aby je mohl vlastník komunikace odtáhnout, je zapotřebí, aby měla půl roku neplatnou technickou kontrolu a jejich provozovatelé do dvou měsíců nezareagovali na výzvu k nápravě. Do dražby může být auto zařazeno až po třech měsících stání na odstavném parkovišti. Ve Středočeském kraji uspořádaly v minulých letech dražby například v Kladně nebo v Rakovníku.