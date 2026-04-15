Brandýs nad Labem chystá postupnou opravu letního kina v lesoparku Houštka

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chystá obnovu letního kina v lesoparku Houštka. Součástí revitalizace dožilého areálu má být dostavba zázemí pro návštěvníky nebo vybudování druhé menší scény. Město v úterý představilo studii proměny veřejnosti. Náklady na celou revitalizaci studie odhaduje na 46 milionů korun bez DPH, město ji chce provádět postupně. Po zapracování připomínek od občanů radnice zadá vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, řekl dnes ČTK místostarosta města Tomáš Benda (Naše dvojměstí).
Projektovou dokumentaci chce mít město do září příštího roku. "Směřujeme to i k tomu, abychom vysoutěžili zhotovitele pro část záměru a po svatováclavských slavnostech bychom se mohli do první části pustit tak, abychom nenarušili fungování areálu přes letní měsíce," řekl Benda. Areál letního kina je podle něj oblíbeným místem pro pořádání kulturních akcí s návštěvností z širšího okolí.
Město bude práce plánovat s ohledem na rozpočet a další investice. Jeden rok by se například mohla udělat část zázemí pro vystupující a účinkující, další rok zázemí pro návštěvníky. "Na každý rok by se mohlo alokovat třeba 25 milionů korun, zatím ale nejsme rozhodnuti, kde se přesně začne," doplnil Benda.
Studie proměny areálu počítá s novým zázemím pro účinkující se šatnami a sociálním zařízením i novým zázemím pro návštěvníky. Z druhé strany jeviště by mohla vzniknout malá scéna pro komorní akce, sloužit má současně jako lezecká stěna. V případě velkých akcí by se využíval celý areál, pro menší akce bude možné jednotlivé části oddělit.
Historie letního kina v lesoparku Houštka sahá do 70. let minulého století, amfiteátr a pódium tehdy vznikly k pořádání okresních mírových slavností. Kapacita kina je téměř 500 návštěvníků.