Brandýs nad Labem chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic. Chce tím vyřešit nedostatek parkovacích míst zejména v centru města, okolí škol a dalších veřejných budov. Přesný termín spuštění zatím není stanoven, město nyní jedná s firmou, která by měla vše koordinovat. Změn by se řidiči mohli dočkat nejdříve na podzim, řekla ČTK za město Kateřina Stránská.
"V nejvytíženějších lokalitách často parkují vozidla nerezidentů – například lidí dojíždějících za prací, návštěvníků centra nebo osob přestupujících na MHD. Rezidenti pak mají problém zaparkovat v místě bydliště. Protože město nemá možnost výrazně navyšovat počet parkovacích míst, je regulace jedním z mála nástrojů, jak chránit kvalitu života obyvatel v dotčených lokalitách," řekla Stránská.
Součástí smíšené modro-zelené zóny bude nově Riegrova ulice nebo části Pražské, Tyršovy či Výletní. Celkem jde o osm ulic. Parkovací zóny jsou nyní zejména v nejužším centru a na sídlišti Královice. Chystané rozšíření zón je podle města první etapou dalších úprav parkovacího systému, regulaci případně rozšíří do dalších ulic.
Nově bude ve všech zelených a smíšených modro-zelených zónách prvních 30 minut parkování zdarma po registraci v automatu nebo mobilní aplikaci. Součástí modernizace systému má být i nové proměnné informační značení s údaji o aktuálním počtu volných míst v parkovacím domě v Nádražní ulici a na parkovišti Spořilov.
Roční parkovací karta vyjde obyvatele na 1200 korun pro první auto, pro druhé na 5000 korun. Za abonentní kartu zaplatí majitelé auta pro první vůz 2400 korun, pro druhý 10.000 korun. Od července město také znovu zpoplatní parkovací dům v Nádražní ulici, který mohli řidiči od roku 2023 využívat zdarma. Ceník by měl být na webu města v dalších dnech, řekla Stránská.