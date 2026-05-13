Brandýs nad Labem dokončil modernizaci čistírny odpadních vod za 352 milionů

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dokončil na konci dubna poslední etapu intenzifikace a zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV). Kapacita čistírny vzrostla z 20.000 na 30.000 obyvatel, součástí byla i modernizace technologie čištění. Náklady dosáhly 352 milionů korun bez DPH, řekla dnes ČTK za město Kateřina Stránská.
"Na konci dubna byla dokončena třetí etapa intenzifikace a zkapacitnění čistírny odpadních vod. Všechny tři etapy jsou tak nyní v kompletním zkušebním provozu, který potrvá až do jara příštího roku, poté proběhne kolaudace," uvedla Stránská.
Součástí projektu bylo například rozšíření technologických objektů, výstavba nových nádrží, nové řešení kalového hospodářství nebo zavedení pokročilých technologií včetně vlastní výroby kyslíku.
V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi žije přes 20.000 lidí. Město si kvůli modernizaci čističky započaté v roce 2022 vzalo úvěr. Získalo na ni rovněž dotaci z ministerstva zemědělství, na první etapu 100 milionů korun, na druhou devět milionů korun. Přes milion korun přispěl dotací Středočeský kraj.
Město letos plánuje také nový vodní vrt v lokalitě Motorlet, jde o jeden ze zdrojů, který zásobuje město vodou. Zastupitelé v dubnu schválili na investici 14 milionů korun.