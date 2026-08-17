Brandýs obnovuje památkově chráněný areál U Světice,hotovo má být do konce srpna

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dokončuje obnovu památkově chráněného areálu U Světice. Opravené místo u kaple a pramene má sloužit také jako další odpočinkový bod pro obyvatele a návštěvníky. Oprava kaple, pramene a jejich okolí vyjde na téměř čtyři miliony korun. Práce mají být hotové do konce srpna, řekla ČTK mluvčí města Kateřina Stránská.
"Bude vydlážděn odtok z pramene směrem k Labi. Dokončují se restaurátorské práce na výklenkové kapli se sochou svatého Jana Nepomuckého. K prameni povedou nově dvě mlatové cesty, vznikne zde příjemné místo k zastavení a odpočinku," uvedla mluvčí. Součástí projektu jsou také terénní úpravy, které mají zlepšit odvádění srážkové vody. Restaurátoři opravují sochu světce i historické nápisy.
Areál U Světice tvoří výklenková kaple se sochou svatého Jana Nepomuckého a architektonicky upravený pramen. Kaple pochází z počátku 18. století, na stavbě je uveden rok 1707. Místo bývalo spojováno s údajnými léčivými účinky pramene a později se stalo poutním místem.
Podle historických pramenů nechali kapli postavit císařský hejtman Josef z Haslaveru a jeho manželka Anna. Socha Jana Nepomuckého bývá připisována baroknímu sochaři Ferdinandu Maxmiliánu Brokoffovi, autorství však není spolehlivě doloženo. V minulosti byla poškozena, ve 30. letech minulého století ji restauroval sochař Jaroslav Brůha.