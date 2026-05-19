Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez kontaktu s lidmi. Pokud se tam usadí a najde si partnera, mohla by tato samice být klíčová pro budoucnost rysů v Brdech. Zvíře bude do přírody vypuštěno během následujících týdnů, informovala dnes ČTK Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na projektu se kromě agentury podílí Správa Národního parku Šumava a společnost AP Lesnická.
Navzdory vhodným podmínkám byli v Brdech v posledních letech zaznamenáváni jen migrující rysí samci ze Šumavy. Kvůli chybějícím samicím se tam toto zvíře zatím nerozmnožovalo. Osiřelé rysí mládě bylo nalezeno loni na podzim v západní části národního parku Šumava. Nejprve pobývalo v záchranné stanici Správy národního parku Šumava v Klášterci u Vimperka a poté ve specializovaném zařízení v areálu zvířecích výběhů Neuschönau v národním parku Bavorský les. "Toto zařízení totiž disponuje unikátními podmínkami pro dočasnou péči o zraněné nebo osiřelé divoké šelmy," uvedl vedoucí zoolog Správy NP Šumava Jan Mokrý,
Hlavním cílem bylo, aby si mladá rysice nezvykla na přítomnost člověka. Od loňského listopadu byla v izolovaném výběhu, kde téměř nepřišla do kontaktu s lidmi. Zachovala si tak přirozené instinkty lovce a plachost, aby se mohla vrátit do volné přírody. Podle Šůlové jde o první případ v Česku, kdy se podařilo zachránit osiřelé rysí kotě, úspěšně je téměř bez kontaktu s lidmi rehabilitovat a připravit na samostatný život v přírodě.
„Pro AP Lesnická je velmi dobrou zprávou možnost trvalého návratu rysa ostrovida. Na přibližně 4000 hektarech brdských lesů, kde dlouhodobě šetrně hospodaříme, vnímáme přítomnost této vzácné šelmy jako důležitý znak zdravého a fungujícího lesního ekosystému," uvedl Josef Hrdina z AP Lesnická. Stabilní populace rysa může být podle něj zároveň přínosem pro adaptaci brdských lesů na klimatickou změnu, protože pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu zvěře a snižovat tlak na obnovu lesa. "Díky tomu mohou lépe přirozeně vyrůstat druhově pestřejší a odolnější lesy," dodal Hrdina.
Rys ostrovid je silně ohroženým druhem, který dosud v ČR stabilně obývá pouze Šumavu, Český les a Novohradské hory a na východě Beskydy. Celková početnost v česko-bavorsko-rakouském pomezí nečítá více než 120 až 140 jedinců.