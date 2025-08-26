Archeologové našli u Břevnovského kláštera další ostatky pruských vojáků

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:02aktualizováno  18:02
Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků, kteří padli v Praze a jejím okolí během válek v 18. století. Loni našli 1055 pozůstatků, letos přibylo dalších 234. Výzkum skončil v červenci a archeologové publikovali první zjištění na webu pražského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).
Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků. (7. května 2025) | foto: Egon Ditmar

Rozsah objevu je podle archeologa ústavu Matouše Semeráda naprosto nebývalý.

Archeologové ve spolupráci s antropology zkoumali místo za klášterní sýpkou, kde je v plánu stavba výtopny na dřevěnou štěpku pro areál břevnovského arciopatství. Lokalitě se patrně podle dřívějšího českého lidového označení Prusů říká Prajzovka.

U Břevnova odkryli archeologové přes tisíc koster. Nesou stopy amputací

Podle písemných pramenů sloužilo místo k uložení ostatků ve dvou válkách 18. století, během nichž pruská armáda využívala klášter jako polní nemocnici. Zhruba šestina objevených hrobů pocházela nejspíše z doby obsazení Prahy pruskými vojsky v září 1744, drtivá většina pak ze sedmileté války, kdy Prusové v roce 1757 zvítězili v krvavé bitvě u Štěrbohol a poté téměř dva měsíce Prahu obléhali.

Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků. (7. května 2025)
Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků. (20. května 2025)
Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků. (5. května 2025)
Archeologové v rámci průzkumu v areálu Břevnovského kláštera odhalili celkem 1289 kosterních ostatků pruských vojáků. (11. června 2025)
Archeologové zkoumali plochu asi 1000 metrů čtverečních. „Prameny hovořily o počtu 2500 ostatků, ale našli jsme jich 1289. Sondy další pohřebiště neodhalily,“ uvedl archeolog. Přesto se podle něj nedá vyloučit ani případné pohřebiště na jiném místě.

Datace ostatků byla možná například podle mincí zašitých ve vojenských kabátcích. Vedle zbytků látek liniové hroby obsahovaly přezky, víc než tisícovku knoflíků, různé ráže projektilů a zbytky kartáčových střel proti pěchotě. Vědci našli na pohřebišti třeba i zavírací nože, fragmenty peněženky, růžence a svaté obrázky. Část koster byla ve společných hrobech.

I přes 200 střel rakouskou zbraní

„Jelikož všichni pohřbení zemřeli v bitvě či na následky zranění, eventuálně s nimi spojených nemocí, bylo objeveno i více než 200 střel různých ráží z rakouských zbraní, což nám ve spojení s jejich identifikovanými ničivými následky na kosterních ostatcích může mnoho prozradit o tehdejším vojenském životě, válčení a lékařství,“ uvedli archeologové NPÚ. Jde podle nich o unikátní nález v Česku i v Evropě, a to díky množství nalezených ostatků a době, ze které pocházejí.

Nic podobného jsem neviděl. Archeologové objevili ostatky vojáků od Waterloo

Při druhé etapě výzkumu učinili archeologové další důležitý objev - odkryli kamennou konstrukci středověké ohradní zdi kláštera, kterou některé starší hroby narušovaly.

Bitva u Štěrbohol v květnu 1757 si podle odhadů vyžádala až 14.000 padlých na pruské a stejný počet obětí na rakouské straně. Z rozhodnutí pruského krále Friedricha II., který se usídlil v letohrádku na Bílé hoře, byla část pruských vojáků pohřbena v Břevnovském klášteře.

Generálové, ženy, choroby. Co odkrývá objevený masový hrob na Břevnově

Jejich ostatky zde zůstaly, a to na půdě klášterní sýpky. Podle NPÚ mají být po průzkumu takzvaně přepohřbeny, mají se tedy důstojně uložit na jiné místo v klášterním areálu. Nové pohřebiště má vybrat benediktinské arciopatství.

Vědci budou celý soubor podrobně zkoumat až po dokončení základního popisu a evidence. První závěry hodlají vedoucí průzkumu prezentovat na konci září na konferenci o archeologii konfliktů v Hradci Králové.

