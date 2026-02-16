Uzavírky pro auta se vracejí na Plzeňskou ulici, rozkopaná bude i Kbelská

Štěpánka Pavlína Borská
  11:02aktualizováno  11:02
Začala druhá etapa oprav plynovodů a vodovodů v Plzeňské, jedné z nejdelších ulic v metropoli a klíčové radiály západní strany města. Práce budou trvat do konce srpna. Od poloviny dubna do konce prázdnin proto čeká řidiče úplná uzavírka začátku Plzeňské ulice ve směru od Anděla. Důležitá radiála se úplně uzavře 16. dubna. Chystají se i opravy Kbelské ulice.
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...
17 fotografií

„Hlavním důvodem prací je nezbytná obnova zastaralých sítí, které jsou kvůli svému stáří v nevyhovujícím až havarijním stavu,“ vysvětlila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

V první fázi Pražská vodohospodářská společnost (PVS) opraví vodovod na Klamovce na křižovatce Plzeňské a Podbělohorské. Ze stejného důvodu je do příští neděle 22. února uzavřená Holečkova. Objízdná trasa vede přes Erbenovu. Asi půl kilometru, přibližně mezi zastávkami U Zvonu a Klamovka, je Plzeňská průjezdná pouze jedním pruhem. MHD jezdí standardně, pouze se přesunula zastávka autobusu Klamovka.

V druhé fázi od pondělí 23. února do 15. dubna se dělníci přesunou zpět na zmíněnou křižovatku na Klamovce a Holečkovou se bude moci opět jezdit.

Hrozí kolaps dopravy, varuje Praha 5 a odmítá uzavírku části Plzeňské ulice

Ve třetí fázi od 23. února se bude opravovat plynovod. „Rekonstrukce plynovodu bude ve většině případů realizována bez odstávek odběratelů, takže dopad prací na obyvatele bude minimální,“ dodala ke všem fázím Lišková. Od odbočky na ulici U Palinárky po Erbenovu auta pojedou po kolejích.

Ve čtvrté fázi bude TSK od konce března do konce května frézovat povrchy a vyrovnávat obrubníky. Od 15. března do 5. dubna se bude jezdit pouze jedním pruhem.

Praha 5 má opět výhrady

„Od poloviny dubna vstoupí stavba do nejnáročnější fáze, kdy bude ulice Plzeňská zcela uzavřena v úseku Na Čečeličce–Holečkova. Veškerá doprava bude převedena do ulice Vrchlického obdobně jako v roce 2025. Propojení zajistí ulice Tomáškova a U Trojice,“ sdělila Lišková.

Praze 5 se sice podařilo prosadit, aby se kompletní uzavírka frekventované ulice zkrátila o dva měsíce, nicméně má k načasování oprav na Plzeňské stále podstatné výhrady. Radnice se ostře vymezila už k první etapě oprav, která proběhla loni v létě. Kritizovala, že město upozadilo opravy na Plzeňské kvůli rekonstrukci Barrandovského mostu.

Velké komplikace v Praze 5. Uzavírá se Plzeňská ulice, přibude i Nádražní

„Trváme na výhradách k dopravnímu omezení. Preferujeme rozložení prací do dvou stavebních sezon tak, aby byly minimalizovány dopady uzavírky na provoz v Plzeňské. I nadále tedy nesouhlasíme s uvažovaným časovým rozvrhem prací, tedy jejich provádění v jedné stavební sezoně,“ konstatoval starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).

Uzavřené Břežanské údolí

V pondělí začne rekonstrukce a tím pádem také uzavírka Šárecké ulice v Dejvicích. „V místě bude současně provádět PVS výstavbu vodovodu a kanalizace a Pražská plynárenská Distribuce pokládku nového plynovodu. Rovněž se vybuduje trolejbusová trať, kterou zajišťuje dopravní podnik,“ informovala Lišková. Přibude cyklopruh a zeleň. Autobusy 131, 216 a noční linka pojedou odklonem. Nahradí je X131, X216 a X907. Hotovo má být na konci června.

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí už ve středu do své třetí a dopravně nejkomplikovanější fáze. (15. července 2025)
17 fotografií

Od 2. března neprojedete také ze Zbraslavi do Dolních Břežan. Vozovka vedoucí Břežanským údolím projde opravou, renovuje se její odvodnění a postaví se nové opěrné zdi. Objížďka povede přes Vrané nad Vltavou, Zvoli a Ohrobec. Cesta se řidičům prodlouží asi o devět kilometrů.

„Občané se na mě obracejí a ptají se, proč se na místo opět vracíme po více než třech letech. Tehdy se musel opravit havarijní úsek na příjezdu do Dolních Břežan. Byl tam podemletý most a hrozil pád opěrné zdi i utržení silnice, což ohrožovalo bezpečnost řidičů. Ačkoli už se v té době připravovala kompletní rekonstrukce silnice mezi Zbraslaví a Dolními Břežany, bylo nutné reagovat okamžitě a asi půlkilometrovou část uzavřít. Nyní se konečně pomalu, ale jistě dostáváme do finále,“ vysvětlil středočeský radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek (ODS).

Břežanské údolí se má otevřít v listopadu. Středočeský kraj dá na opravy 350 milionů korun.

Další omezení město naplánovalo na duben, kdy se má začít rekonstruovat Kbelská ulice. Úplně zavřená nebude, ale ubude průjezdných pruhů. Pak se má opravovat také navazující Průmyslová. Společně tvoří Průmyslový polookruh a v podstatě suplují nedostavěný Pražský i Městský okruh. Město si už ve výběrovém řízení vybralo, kdo Kbelskou opraví.

Ignorují zákaz, jezdí za tramvají. Řidiči si z uzavírky Plzeňské těžkou hlavu nedělají

Zastupitelé se ke Kbelské ale ještě vrátí na svém březnovém zasedání. Padla totiž otázka, zda nejde opravu odložit a lépe koordinovat. Některým zastupitelům není jasné, kudy povedou objízdné trasy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Přerov přebuduje frekventovanou křižovatku v Předmostí, stát to bude 18 milionů

ilustrační snímek

Přerov se chce ve druhé polovině letošního roku pustit do přestavby frekventované křižovatky ve své největší místní části v Předmostí. Na jejím místě vznikne...

16. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

16. února 2026  14:15

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19...

16. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Na start se chystají ještě Dubovská a Sommerová

Olympijský sjezd žen v Cortině doprovází nádherné počasí.

Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je tomu i na ZOH 2026. Fanoušci se mohou těšit na souboje největších hvězd současnosti i české...

16. února 2026  14:06

Olomoucké muzeum otevře výstavu připomínající křehkost domova v čase války

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci otevře ve středu výstavu připomínající křehkost domova v čase války. Expozice s názvem Křehký domov je projektem českého VR...

16. února 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Parkouristka Měrková debutuje na ZOH. Ve freestyle lyžování využije zkušenosti z překážek

Adéla Měrková

Česká reprezentantka Adéla Měrková nastoupí na ZOH 2026 v Miláně a Cortině ve freestyle lyžování. Čtyřiadvacetiletá sportovkyně patří k netradičním členům výpravy. Vedle zimní akrobacie totiž...

16. února 2026

Rakouské větrníky nechceme, bouří se část lidí z Pohoří na Šumavě i vědci

Ilustrační snímek

Mohutný větrný park zamýšlí rakouský investor nedaleko hranice s Českem. Podle záměru půjde o 19 stožárů podél území, jež sousedí s katastry obce Pohorská Ves na Novohradsku. Stožáry s turbínami mají...

16. února 2026  13:52

Ústí se po letech zbaví díry v centru, podoba nové stavby zatím zůstává nejasná

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Zastupitelé Ústí nad Labem rozhodli o výstavbě na místě opuštěného staveniště v centru města. Na takzvaném bloku 004, kterému se přezdívá díra, bude stavět společnost BBP Stavby Management formou PPP...

16. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Novou zastupitelkou Vysočiny za KDU-ČSL je Marie Dudíková

ilustrační snímek

Novou krajskou zastupitelkou Vysočiny se dnes stala Marie Dudíková z KDU-ČSL. Nahradila Víta Kaňkovského, který rezignoval, když se stal ředitelem Zdravotnické...

16. února 2026  11:55,  aktualizováno  11:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Oprava ledové plochy v brněnské hale Rondo se posunula na příští rok

ilustrační snímek

Ledovou plochu brněnské haly Rondo, kde hraje extraligová Kometa Brno, opraví městská společnost Starez-sport až v příštím roce. Původně chtěla s čtyřměsíčními...

16. února 2026  11:54,  aktualizováno  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.