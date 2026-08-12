Brýle k pozorování zatmění nejsou. Lidé si je nabízejí výrazně dráž a řeší alternativy

Autor: tami, ČTK
  9:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: The Solar Wind Sherpas

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Z brýlí na pozorování zatmění Slunce se stalo nedostatkové zboží. E-shopy hlásí vyprodáno a lidé na diskusních fórech se na poslední chvíli snaží zjistit případné alternativy. Někdo doporučuje svářečská skla, jiný prodává brýle výrazně nad jejich skutečnou cenou. Jedinečný astronomický jev bude k vidění dnes večer.

„Prosím vás, nevíte, kde se dají sehnat brýle pro pozorování zatmění Slunce? Aktuální otázka na diskusních fórech.

Lidé hledají rady, jak a čím výjimečný jev pozorovat. Někteří doporučují svářečská skla, ochranné fólie, či dokonce okuřování sklíček. Vzrostl také zájem o pomůcky na noční fotografování a dalekohledy.

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Zatmění Slunce bude v Česku viditelné večer, hvězdárny a řada dalších míst pořádají komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy. Lékaři varují před tím, že bez dostatečné ochrany hrozí při pozorování zatmění Slunce poškození zraku.

„O brýle na pozorování zatmění Slunce je momentálně mimořádně velký zájem. Naše skladové zásoby se zdály dostatečné, ale poptávka výrazně překonala očekávání,“ sdělila mluvčí e-shopu Alza Eliška Čeřovská. Alza nabízí jeden model těchto speciálních brýlí, který je momentálně na e-shopu nedostupný.

„Na Alze jsem kupovala před dvěma týdny, ale už mají také vyprodáno,“ píše uživatel na facebookovém fóru.

I další e-shopy mají vyprodáno

Podobně je na tom například e-shop dalekohledy-mikroskopy.cz, který nabízí 16 modelů brýlí na pozorování Slunce. Všechny jsou vyprodané, včetně slunečního filtru na mobil pro fotografování Slunce. E-shop projektu Planetum, které zahrnuje Planetárium Praha, Štefánikovu hvězdárnu a Hvězdárnu Ďáblice, nabízel dopoledne poslední kusy těchto brýlí.

„Bojím se, že teď už to bude vyprodané. Zkuste zavolat na hvězdárnu nebo do planetária,“ zní rada ve fóru.

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Vzhledem k velkému zájmu nebylo možné brýle předem rezervovat, lidé je mohli nakupovat pouze osobně na místě v maximálním množství pěti, posléze tří kusů.

Ve frontě před Planetáriem Praha v Bubenči čekaly v úterý kolem poledne stovky lidí různého věku, další desítky byly uvnitř. Pracovnice planetária poskytovala lidem informace mimo jiné o tom, zda se na ně s brýlemi dostane, nebo už ne. V 13:30 na Facebooku oznámilo, že má opět vyprodáno.

„V planetáriu už nemají, byl jsem tam osobně,“ popisuje další diskutující.

„Zájem o brýle pro pozorování Slunce je v posledních dnech opravdu velký. Zatímco v uplynulém měsíci jsme prodávali v průměru kolem stovky kusů denně, nyní se brýle vyprodávají výrazně rychleji,“ řekla v úterý za Planetum Anna Chvátalová.

Tipy na svářečská skla a inzeráty

Vyprodané nebo nedostupné k online objednání jsou často i pomůcky pro sváření, kterými se někteří lidé snaží nedostupné speciální brýle pro pozorování zatmění Slunce nahradit. Hobbymarkety mají často v prodejnách jen jednotky kusů, na webech některé typy nejsou skladem.

Dostupnější jsou pomůcky s nižší úrovní ochrany, ty ale podle očních lékařů nejsou vhodné a může při jejich použití hrozit i poškození zraku.

„Já teda nakonec zaběhla do železářství na Jugoších a koupila dva kusy svářečských skel. Prý jsem byla už čtvrtá, kdo se ptal,“ uvádí žena na Facebooku. Sdíleny jsou odkazy na obchody, jako například Hornbach, které by ochranné svářečské brýle měly mít stále na skladě.

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„Okuřte sklíčko zapalovačem nebo sirkou,“ radí další uživatel. Okamžitě se setkává s ostrou kritikou. „Ne, to určitě nedělejte,“ komentuje jiný.

Kromě toho lidé odkazují také na fólie s filtrem pro bezpečné pozorování Slunce nebo nabízí odkup vlastního zboží.

„Zdravím, prodám brýle pro pozorování zatmění Slunce, předání Korunní/Jana Masaryka. Cena 200 korun,“ uvádí uživatelka. Prodejní cena je dvakrát vyšší, než byla původní kupní cena. Uživatelka v jiném fóru je ochotná za nedostatkové zboží zaplatit i víc.

„Jela jsem pro ně v pondělí vysaunovaným autobusem, ve kterém bylo asi 50 stupňů a myslela jsem, že chcípnu. Cesta minimálně 40 minut tam, pak jsem si vystála frontu na sluníčku před obchodem a 40 minut jela v tom pojízdném krematoriu zase zpátky,“ vysvětluje příspěvek.

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Vzrostl i zájem o dalekohledy

Také online tržiště Allegro eviduje zvýšený zájem nejen o brýle, ale i o solární dalekohledy nebo svářečská skla. Zájem je také o fotoaparáty a jiné příslušenství.

„Zákazníci se vybavují na pozorování oblohy i noční fotografování, což se odráží v rostoucí poptávce po dalekohledech, binokulárech nebo příslušenství k fotoaparátům, například náhradních bateriích pro delší fotografování,“ řekla mluvčí Allegro.cz Monika Brichtová.

Allegro má v nabídce tři modely brýlí na pozorování Slunce, jejich doručení ale garantuje až několik dní po 12. srpnu. Podle online srovnávače cen Heureka se zájem o dalekohledy za posledních sedm dní zvýšil o 26 procent oproti předchozímu týdnu.

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