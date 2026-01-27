Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje celé další okruhy

Adam Hejduk
  4:32aktualizováno  4:32
Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti přivedou zástupy lidí, ale i aut. Byť je v jejich případě myšleno na základní občanskou vybavenost, jako jsou školy nebo obchody, je také otázkou, jaký vliv budou mít noví sousedé na dopravu. A to jak městskou hromadnou, tak individuální.
Terminál Smíchov

Terminál Smíchov | foto: IPR

Štvanická lávka
Nádraží Praha-Bubny
Dálniční most v Suchdole
Budovu Nákladového nádraží Žižkov odkoupí město Praha. (13. prosince 2024)
5 fotografií

Čtvrtě vznikají na takzvaných brownfieldech, tedy na již nepoužívaných zanedbaných územích, která jsou ale uprostřed stávající zástavby. Díky tomu se zde do značné míry už robustní infrastruktura pro MHD nachází. Například velmi dobře je obsloužený Karlín, kde vzniká nová čtvrť Rohan City.

„V docházkové vzdálenosti se nachází stanice metra linky B Křižíkova a Invalidovna a zastávky několika tramvajových linek, a navíc jako jedna z mála oblastí v Praze je i velice dobře a komfortně dostupná pro cyklisty směrem do Holešovic a směrem na východ,“ popisuje Václav Novotný, vedoucí Kanceláře dopravní infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Do budoucna by se podle něj měla dopravní obslužnost zlepšit ještě díky plánovanému Rohanskému mostu. Otázkou nicméně je, kdy bude místním obyvatelům sloužit Libeňský most. Už více než rok po něm totiž nejezdí tramvaje kvůli opravě, kterou provází obrovské komplikace. Nedávno se dokonce práce kompletně zastavily. I ty nejoptimističtější scénáře momentálně hovoří o zprovoznění až v roce 2030.

V Karlíně začíná stavba čtvrti Nový Rohan, metr bytu stojí až čtvrt milionu

Perfektně obsloužený je dnes už i brownfield Bubny-Zátory v Holešovicích, byť výstavba zde ještě ani nezačala. Kromě sítě tramvajových tratí a stanice metra Vltavská tady Správa železnic loni zprovoznila hned dvě železniční zastávky – nádraží Praha-Bubny a Praha-Výstaviště. Modernizací navíc projde celá rychlodráha do Kladna s odbočkou na letiště.

Terminál Smíchov

Na dalších místech už se infrastruktura buduje nebo připravuje. Přímo ve čtvrti Smíchov City se postupně smíchovské nádraží mění na moderní multifunkční Terminál Smíchov.

„Součástí je rozšíření nádražní haly a prostorů pro cestující, výstavba terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy na střeše železniční stanice a výstavba P+R parkoviště pro tisíc aut,“ popisuje náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Penta koupila pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov, postaví na nich 530 bytů

V případě bývalého Nákladového nádraží na Žižkově zase dopravní podnik už soutěží stavebníka tramvajové tratě, která povede z Olšanské ulice napříč oblastí až na pomezí Jarova a Malešic.

Unikátním případem jsou Letňany, kde vznikla stanice metra v polích dávno předtím, než se tady vůbec začalo uvažovat o zástavbě, a to kvůli plánům na pořádání letní olympiády. I tak ale bude výhledově potřeba propojit Vysočany a Letňany tramvajovou tratí.

Přetížený východ

MHD však není všespásná. Už jen proto, že vzhledem k cenám nových bytů budou jejich obyvatelé spíše z těch, kteří jezdí autem než hromadnou dopravou.

„Oblast Nákladového nádraží Žižkov významně změní ráz dopravy, kdy se dají očekávat zvýšené intenzity v Malešicích, v ulici Želivského a na Ohradě a dále v Bělocerkevské směrem na Chodov. Tyto komunikace jsou však již dnes ve špičkových hodinách významně vytížené, proto se dá očekávat, že se intenzita začne rozlévat směrem na Jarov, do Strašnic a pravděpodobně i na Žižkov,“ vysvětluje dopravní expert z Fakulty dopravní ČVUT Zdeněk Lokaj.

Jak bude vypadat Praha v roce 2030: metro bez řidičů, nové čtvrti i vlak na letiště

Akutně tam podle něj chybí část Městského okruhu ze Štěrbohol směrem do Troji, která by dokázala část dopravy odvést z místních ulic. Vnitřní okruh je pak nezbytně potřeba i v případě Smíchov City.

Už teď totiž okolí Anděla sužují během špiček dlouhé kolony způsobené regulací vjezdů do tunelů, kvůli kterým pak řidiči hledají alternativní trasy například po nábřeží. A nová výstavba tu dopravu ještě zahustí.

Jedno parkovací místo na byt

Budoucí dopravní situaci v Letňanech ovlivní dostavba obou okruhů. „Plánovaný rozvoj významným způsobem změní již tak dost složitou dopravní situaci v oblasti, která je způsobena absencí významných objízdných tras, tj. zejména úseku 520 Pražského okruhu v úseku Březiněves – Satalice. Dopravní situace je tak velmi komplikovaná již v současné době,“ sděluje Lokaj.

„Abychom dokázali dopravní situaci zvládnout, bude nutné dobudovat nejen Pražský okruh, ale rovněž dostavět i Městský okruh,“ dodává. Území Bubny-Zátory a Rohan City jsou podle něj schopné budoucí větší provoz absorbovat. Upozorňuje ale na to, že z obou čtvrtí vedou úzká hrdla v podobě mostů, především Hlávkův.

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Auta nových rezidentů ale musí také někde parkovat, což může být obzvlášť v centrálních městských částech problém. Proto mají developeři povinnost zároveň budovat i parkoviště.

„Počty parkovacích míst v námi budovaných nových pražských čtvrtích Smíchov City a Rohan City se řídí Pražskými stavebními předpisy platnými v době vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty v širším centru města a jsou dobře napojeny na veřejnou dopravu, je počet stání přibližně stejný jako počet bytů. V praxi to znamená, že menší byty stání mít nemusí, protože naopak větší rodinné byty mají stání dvě,“ informuje Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Doprava v nových čtvrtích. Rozvoj Prahy si vyžaduje celé další okruhy

Terminál Smíchov

Až 50 tisíc rezidentů v Letňanech, 20 tisíc na území bývalého Nákladového nádraží na Žižkově nebo 11 tisíc na Rohanském ostrově. V Praze vzniká celá řada kompletně nových čtvrtí, které do oblasti...

27. ledna 2026  4:32,  aktualizováno  4:32

ÚS rozhodne o stížnosti ženy kvůli odloženému trestnímu oznámení na partnera

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která podala trestní oznámení na bývalého partnera. Podle oznámení ji muž týral a znásilnil....

27. ledna 2026,  aktualizováno 

Festival komedie v Pardubicích vyhrála hra Něha, uspěl i muzikál

Festival komedie v PardubicĂ­ch vyhrĂˇla hra NÄ›ha, uspÄ›l i muzikĂˇl

Grand festival komedie v Pardubicích vyhrálo představení Něha v podání Divadla v Dlouhé z Prahy a stalo se Komedií roku 2025. Východočeské divadlo pořádalo 26....

26. ledna 2026  21:35,  aktualizováno  22:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:32,  aktualizováno  21:32

Tábor letos zahájí přestavbu venkovního akvaparku u plaveckého stadionu

ilustrační snímek

Tábor letos zahájí přestavbu venkovního akvaparku u plaveckého stadionu. Projekt spojí s přístavbou nedaleké haly v Kvapilově ulici. Náklady na obě stavby činí...

26. ledna 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

Prahu a střední Čechy ovládli EY Podnikatelé roku Dušan Šenkypl a Michal Urbánek

Cenu pro EY Podnikatele roku 2025 Středočeského kraje převzal za nepřítomného...

Prvními regionálními vítězi nového ročníku soutěže EY Podnikatel roku se stali Dušan Šenkypl, spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital SE a Michal Urbánek, generální ředitel rodinné...

26. ledna 2026  19:32

Česká Lípa počítá letos s příjmy 1,271 mld.Kč, výdaje budou o 297 mil.Kč vyšší

ilustrační snímek

Česká Lípa počítá v letošním roce s příjmy přes 1,271 miliardy korun, výdaje budou o zhruba 297 milionů korun vyšší. Důvodem schodku jsou investice,...

26. ledna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Zoo Praha povede Poliaková. Předvedla brilantní výkon ve výběrovém řízení, říká náměstkyně

Lenka Poliaková povede jako ředitelka Zoo Praha

Novou ředitelkou Zoo Praha se stane Lenka Poliaková. Její jmenování doporučila výběrová komise a následně ho schválila rada hlavního města. Poliaková v pražské zoologické zahradě už v minulosti...

26. ledna 2026  12:14,  aktualizováno  19:28

Plzeňský kraj podpoří přívoz Darová 370.000 Kč,převáží lidi a auta přes Berounku

ilustrační snímek

Plzeňský kraj dá letos 370.000 korun obci Břasy na Rokycansku na přívoz Darová, stejnou sumu dal loni. Zbylé provozní náklady, které letos mají činit dva...

26. ledna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

26. ledna 2026  19:04

Plzeňský kraj opět vyhlásí dotace na stavbu obecních nájemních bytů, dá 30 mil.

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyhlásí letos podruhé dotace na výstavbu obecních nájemních bytů ve vesnicích do 1000 obyvatel. Vydá na ně 30 milionů korun, stejně jako loni....

26. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.