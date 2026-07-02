Budování hotelu u slánské sportovní haly má začít letos v září. Sloužit by měl hlavně sportovcům, jeho kapacita dosáhne 46 klientů. Půjde o modulovou stavbu, její cena má činit téměř 28 milionů korun bez DPH. Vedení města nyní vybralo dodavatele, řekl dnes ČTK místostarosta Slaného Radek Vondráček (ANO).
Nový hotel vytvoří i lepší podmínky pro pořádání více turnajů a soustředění ve sportovní hale, kterou Slaný otevřelo předloni a má parametry pro oficiální soutěže míčových sportů. Vejde se do ní přes 300 diváků. "Hala je hodně vytížená," dodal místostarosta.
Na střechu modulové stavby bude možné instalovat fotovoltaickou elektrárnu. U hotelu vzniknou i parkovací místa pro autobusy. Investice se týká i příjezdové cesty a místa pro vsakování dešťové vody. Hotovo by mělo být příští rok v létě, pokud nenastanou komplikace.