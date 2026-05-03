Když vzácný buk srká žížalí čaj. Arboristé v Berouně ošetřili kořeny stoletého stromu

Marek Kočovský
  11:02aktualizováno  11:02
Pod korunou mohutného stromu stojí urostlý muž a usměrňuje motorový vrták, který se noří do vyprahlé půdy. Po chvilce si stroj hlasitě oddechne a ze země se vyvalí oblak prachu. To jak pod tlakem několika atmosfér vzduch prokypřil v hloubce zhruba třiceti centimetrů půdu. Nyní už do hloubi ke kořenům proudí životodárná směs.
Arboristé odborně ošetřují pomocí výživné směsi školní buk na Wagnerově náměstí v Berouně. | foto: ČTK

Na plácku u školy na Wagnerově náměstí v Berouně totiž právě arboristé ošetřují tamní Školní buk, jak ho nazývají místní.

Za pozornost odborníků vděčí více než stoletý zelenáč několik kilometrů vzdálené vrbě v berounských Brdatkách. Právě ona získala bronz v posledním ročníku ankety Strom roku. A tím pádem také nárok na povzbuzující arboristickou kúru.

Náhradníka vybrali obyvatelé

„Vrba z Talichova údolí skončila na třetím místě a získala jako výhru ošetření speciální injektáží. Odborníci ale konstatovali, že strom je v dobré kondici a nepotřebuje ho, navíc roste uprostřed vodní plochy a bylo by obtížné se tam dostat s technikou. Takže jsme hledali náhradníka, a tím je tento buk, jehož navrhla místní komunita,“ vysvětluje zajímavou anabázi Kateřina Bolečková z Nadace Partnerství, která anketu o Strom roku každoročně pořádá.

Jak dodává, klání se kdysi zúčastnil rovněž buk u berounské školy. Bylo to v roce 2013 a vedl si hodně dobře. Nicméně čtvrté místo na speciální povzbuzující zákrok nestačilo. Podle zástupců nadace si ale péči rozhodně zaslouží, už pro věhlas, jímž je mezi místními známý. A jen na okraj. Krátce před příjezdem odborníků se pod ním společně fotografovaly třídy ze Základní školy Wagnerovo náměstí.

Buk ze začátku války

Strom pravděpodobně vysadili na začátku 1. světové války, tedy zhruba v roce 1914.

„Památný buk roste právě na pozemku místní základky, která téměř 50 let sídlí v historické budově dřívějšího reálného gymnázia. Denně kolem něj projde 660 žáků a 55 zaměstnanců školy. Děti často kreslí strom ve výtvarné výchově nebo společně s ním oslavují Den stromů. O jeho zařazení mezi památné stromy se v roce 2000 postaral učitel z berounského gymnázia. Strom je cenný kvůli své velikosti i stáří a je jediným svého druhu v okolí,“ líčí mluvčí nadace Miroslava Klimešová.

Zatímco zástupkyně pořadatele Stromu roku poutají příběhem talichovské vrby a Školního buku, pokračuje v kruhu po obvodu košaté koruny injektáž. Na první pohled trochu jednotvárná činnost. Navrtat, vtlačit vzduch a následně směs živin. Technologie ovšem ekologickou cestou vrací do půdy vše, co z ní bylo vyčerpáno.

„Výživnou směs si ve spolupráci například s Českou zemědělskou univerzitou v Praze sami vyvíjíme. Obsahuje mykorhizní houby, které pak za dobrých podmínek v půdě dál přežívají a napojí se na kořenová vlákna, půdní bakterie, biouhel a složky zadržující vodu,“ říká Klára Hausenblasová z firmy Groown specializující se na péči o zeleň.

Jak dlouho stromu omlazení vydrží? „Některé složky zůstávají v půdě napořád, pokud je někdo nezahubí třeba vylitím nějaké škodlivé látky. Pokud tam ale zůstanou, dokáže díky jejich spojení s kořenovým systémem čerpat vláhu z mnohem větší vzdálenosti,“ říká Klára Hausenblasová.

Mezitím arborista dokončuje aplikaci „balzámu“. Do otvorů v půdě sype další směs a zalévá ji roztokem s přiléhavým názvem. Říkají mu žížalí čaj. Jak se vpíjí do půdy, napomáhá vstřebávání výživné směsi, a navíc sám stromu prospívá.

Trpí hlavně stromy v zástavbě

Arboristé, kteří originální metodu aplikují, takto vyrážejí za stromy mnohdy i stovky kilometrů. „Ve středních Čechách už jsme jich ošetřili řadu. Z těch, které zabodovaly v anketě Strom roku, třeba hrušeň hniličku z Drásova u Příbrami,“ připomíná Klára Hausenblasová.

Hodně jezdí do měst. Zejména tam si totiž podle ní lidé často neuvědomují, že strom není jen to, co je vidět, tedy kmen a krásná olistěná koruna. V praxi se tak setkávají s případy, kdy jsou kořeny poškozené stavbou či pokládkou dlažby.

