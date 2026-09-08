Buzerujete, já vás nenávidím. Muž si koledoval, až za banální přestupek skončil v poutech

„Vše mohlo skončit jen kontrolou totožnosti a domluvou – šlo totiž o banální přestupek, porušení vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Muž ale situaci zbytečně vyhrotil,“ popisovala pražská městská policie.
Čtyřicetiletý muž nejdřív sonduje, zda má strážník zapnutou kameru. Byť ujištěn, že ano, spustí lavinu slov. „Jen buzerujete, já s váma nikam nepůjdu.“ Když ho strážník ujistí, že může jít i v poutech, pokračuje. „Nechováte se slušně. Říkám ti, že nepůjdu. Pusť mě do ***, ty ***,“ stupňuje svou slovní agresivitu.
V tu chvíli už strážník přistupuje k oznámení, aby zanechal protiprávního jednání a upozorňuje, že může být předveden za pomocí donucovacích prostředků. „Nebudu ti to říkat, já vás nenávidím tuhle tu policii. Tak pojď, ty ***,“ pokračuje.
Pak už stačí sotva půl věty. Strážníkovi dojde trpělivost a agresor v mžiku leží. „Lehni si na zem, dej tu ruku na záda,“ vyzývá. Teprve pak muž zkrotne.