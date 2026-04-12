Pražané utíkají ke kvalitě. Čtvrtina zájemců bude nové byty kupovat už letos

Jan Bohata
  14:02aktualizováno  14:02
Zájem o nové byty nejen v metropoli mezi Pražany nepolevuje, o jejich koupi během letošního roku uvažuje přibližně čtvrtina z nich. Brzdí je především nedostatečná a rychle mizející nabídka realitních portálů. Plyne to z exkluzivního průzkumu developerské společnosti Ekospol, jehož se zúčastnilo 15 tisíc respondentů. Potvrzují to také zkušenosti dalších expertů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Čekat není na co, pokud Pražané chtějí mít střechu nad hlavou. „Vzhledem k pokračujícímu růstu cen nových nemovitostí naopak každý odklad znamená, že kupující bude muset kvůli svému vysněnému bytu sáhnout hlouběji do kapsy,“ upozornil Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

Dobře umístěné byty v dobrém stavu jsou likvidní a drží cenu, zatímco u horších nemovitostí roste tlak na vyjednávání a slevy.

Petr Makovskývýkonný ředitel Reality.iDNES.cz

O koupi bytu v roce 2026 uvažuje podle zmiňovaného výzkumu 26 procent Čechů. Dalších 32,6 procenta přemýšlí o pořízení nového bytu do tří let. Pouze méně než pětina dotázaných neplánuje koupit byt ani v horizontu deseti let.

„Jak ukazuje průzkum, poptávka jen tak nepoleví. Jediné, co ji brzdí, je nedostatečná nabídka. Právě nedostatek bytů na trhu táhne ceny nahoru. Byty rychle mizí z nabídky. O mnohé je tak velký zájem, že musíme vytvářet pořadníky,“ dodal k průzkumu Evžen Korec.

Šetříme, hlavně na zábavě. Třetina pražských domácností se bojí ztráty příjmů

Aktuální situace mění chování Pražanů na realitním trhu. „Globální nejistota trh s byty ovlivňuje, ale ne tak, že by automaticky ‚všichni začali kupovat‘. V Praze se spíš prohlubuje trend ‚útěku ke kvalitě‘. Dobře umístěné byty v dobrém stavu jsou likvidní a drží cenu, zatímco u horších nemovitostí roste tlak na vyjednávání a slevy,“ objasnil výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

Vysoké ceny bytů přenesly zájem i na domy. „Pro řadu domácností má větší smysl koupit si rodinný dům k rekonstrukci mimo velké město než výrazně menší nový byt,“ popsala jeden z trendů Lucie Starovičová ze společnosti Bezrealitky.

Domy atraktivní i dražší

Ceny domů totiž v posledních měsících rostly pomaleji, a u některých konkrétních dispozic dokonce od léta stagnovaly. Tam, kde se zkoncentrovala poptávka, se pak s koncem roku obrátily směrem vzhůru.

Vidět je to například u Středočeského kraje, významně provázaného s Prahou. Průměrná cena rodinného domu se zde na konci loňského roku poprvé dostala na úroveň 80 013 korun za m2, tedy asi o pět procent víc než v předchozím kvartálu. Zvýšený zájem v případě Středočeského kraje znamenal pokles počtu rodinných domů v nabídce, která byla nejnižší za poslední rok.

Nové pražské byty se v developerských projektech navíc pravidelně zmenšují. U vnitřní podlahové plochy se v letech 2014-2024 snížila z 80 m2 na 64 m2. Neznamená to však, že na menších bytech by klienti ušetřili.

Žádoucí hypotéky

Pro Pražany jsou klíčové při pořizování bydlení hypotéky, ty jsou nyní podle expertů nejlevnější za poslední čtyři roky. Příchod jara navíc tradičně bývá obdobím, kdy zájem o hypotéky stoupá.

Banky v rámci konkurenčního boje proto nabízejí výhodné akce s nižší úrokovou sazbou. Za hypoteční úvěr na 3,5 milionu korun sjednaný na 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let s aktuální hypoteční sazbou klient měsíčně zaplatí 20 240 korun, což je o 74 korun méně než o měsíc dříve.

Za tři roky tak splátka této modelové hypotéky klesla o více než tři tisíce korun. Sázky na výraznější zlevňování hypoték se ale nemusí vyplatit, sazby se směrem dolů zřejmě výrazněji hýbat nebudou. Záleží i na konfliktu na Blízkém východě a jeho dopadech.

Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

„Za předpokladu, že dojde brzy ke zklidnění situace, míří letošní průměrná česká inflace do okolí 1,7 procenta. Pokud by napětí přetrvávalo či eskalovalo, lze si představit její zvýšení v řádu vyšších desetin, v extrémním případě až nízkých jednotek procentního bodu,“ představil prognózu inflace Vít Hradil, hlavní ekonom Investiky.

Odborníci situaci sledují s napětím. „Pokud cena ropy a zemního plynu dále poroste a vysoké ceny komodit přetrvají měsíce, tak bude potřeba i výhled na letošní inflaci rapidně přehodnotit,“ doplnil Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin. Výsledky pocítí i zájemci o hypotéku.

Banky už zlevňovat nebudou

„Pro hypotéky to znamená jediné: banky se v nejbližší době do výrazného zlevňování hnát nebudou. Naopak se objevují rizika, že by sazby mohly jít spíše opačným směrem. A ani ČNB pravděpodobně nebude se snižováním svých sazeb spěchat,“ uvedl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení společnosti Swiss Life Select.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

„Pokud by inflace znovu výrazně zrychlila a současně by klesaly úrokové sazby, může se zájem o koupi bytů v Praze zvednout – zejména u těch menších, které se nejlépe pronajímají. Naopak při drahém financování bývá trh opatrnější a část poptávky zůstává v nájmu,“ dodal Petr Makovský.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Šmukýřka

Šmukýřka

Tramvajová trať vedoucí kolem Šmukýřky v Praze 5-Košířích má své kouzlo.

vydáno 12. dubna 2026  14:23

Víkendový veletrh FOR PETS v PVA EXPO Letňany nabídnul vše potřebné pro pejsky, papoušky a další domácí mazlíčky. Plemena všech psů soutěžila o pohár "krásy" For PETS CUP.

vydáno 12. dubna 2026  14:22

OBRAZEM: Unikátní prostory kaolinového dolu v Nevřeni se proměnily ve vesmír

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny...

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve...

12. dubna 2026  14:12

Běhej lesy zahájilo sezonu. Vyprodaný Karlštejn přilákal přes tři tisíce běžců

12. dubna 2026  13:20

OBRAZEM: 80 let s elektrickými parníky v Brně. První z Německa dovezly tanky

Flotila dopravního podniku na Brněnské přehradě čítá nyní sedm lodí, které vozí...

Jen rok po skončení druhé světové války začaly po Brněnské přehradě plout výletní lodě a přepravovat turisty. Zážitkovou plavbu, která tak letos slaví 80 let, vyhledává každý rok zhruba 280 tisíc...

12. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Nádraží Praha-Dejvice

Nádražní prostředí tvoří zajímavou a častou kulisu ve filmech. Zvláště těch retro. Cestování vlakem bylo dříve stejně samozřejmé, jako je teď létání anebo vlastnictví a používání vlastního...

12. dubna 2026

Jarní zástřih v Kladrubské ulici.

vydáno 12. dubna 2026  11:59

Propojíme areál s městem, hotel pomůže s pořádáním kongresů, plánuje šéf výstaviště

Mojmír Severin vede s jednou krátkou přestávkou českobudějovické výstaviště už...

Lávka přes Vltavu, sportovní hala, nové pavilony nebo kongresový hotel. Areál či blízké okolí českobudějovického výstaviště čeká v dalších letech řada významných změn. „Výstavní areály v centrech...

12. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

12. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

