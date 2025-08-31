Stále více Pražanů odchází bydlet jinam, obce v okolí metropole jsou pod tlakem

Robert Božovský
  13:02aktualizováno  13:02
Praha se potýká s bytovou krizí danou vysokými cenami vlastnického i nájemního bydlení. To vyhání obyvatele metropole do okolí. Ve městech a vesnicích jen kousek od Prahy se totiž stále dají koupit domy a byty o miliony korun levněji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„Ceny nemovitostí v Praze nadále rostou, přestože se trh stabilizoval a nabídka je omezená. V červnu letošního roku atakovala průměrná nabídková cena za metr čtvereční hranici 150 tisíc korun, zatímco nájemní bydlení zažívá zvýšený zájem, zejména v centrálních částech města,“ sdělil Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektů Realiťák roku a Realitka roku.

V prvním čtvrtletí letošního roku klesl počet obyvatel v Praze oproti závěru loňského roku o 3 500 lidí. Meziregionální stěhování sice má na tyto počty jen marginální vliv, to se ale může rychle změnit po dokončení rozpracovaných velkých developerských projektů například v Kladně, Berouně, Kolíně nebo Kralupech nad Vltavou.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Podle demografické studie, kterou si nechal zpracovat Středočeský kraj, se nárůst počtu obyvatel v příštích letech bude v jednotlivých lokalitách odvíjet nejen od intenzity výstavby, ale i od velkých dopravních staveb.

Lidí bude přibývat dlouhodobě

Podle střízlivé varianty prognózy bude v roce 2050 žít ve středních Čechách 1,66 milionu obyvatel, tedy o 200 tisíc více než nyní. A to přináší velký tlak na místní samosprávy.

Například počet obyvatel Vraného nad Vltavou vzrostl v posledních dvou dekádách přibližně o třetinu na současných 2 700. K tomu je ale nutné připočítat zhruba 600 lidí, kteří tady nemají trvalé bydliště, ačkoli v obci fakticky žijí, a kolem tisícovky chatařů.

Obec nemá vlastní rozvojové plochy, ale zahraniční investor dlouhodobě zvažuje možnost výstavby nového bydlení v areálu bývalých papíren, kde by výhledově mohlo najít nový domov dalších až dva tisíce lidí.

„Máme sice rozšířenou školu a postavili jsme novou školku, ale realizaci takového projektu by musel provázet další rozvoj infrastruktury. Znamená to například řešit kapacitu zdravotního střediska, další rozšíření mateřské a základní školy, počet vlaků na trati do Prahy nebo špatnou situaci na silničním výjezdu směrem na Zbraslav. Tam zejména ve špičkách vznikají velké dopravní komplikace,“ uvedla starostka Vraného Dana Ullwerová (Nezávislí 2022).

Život v menších městech láká, těm ale chybí peníze na rozvoj

Horoměřice na Praze-západ jsou největší obcí v Česku, která nemá status městyse ani města. Důvodem je právě dynamický rozvoj související s výstavbou nových bytových a rodinných domů. A tento trend bude pokračovat i v příštích letech.

„Jsme obec, která leží nejblíže centru Prahy. A vzhledem k atraktivnosti naší polohy to znamená velký tlak developerů i majitelů pozemků. Pro nás to představuje nutnost investic především do školských zařízení, protože přicházejí hlavně mladí lidé. Chystáme se zahájit v příštím roce přístavbu základní školy, máme zažádáno o dotaci na rozvoj dětské skupiny. S jedním investorem vyjednáváme pozemek, na kterém by v budoucnu mohla stát další škola,“ popsal pro iDNES.cz starosta Horoměřic Luboš Langer (ODS).

V obci nyní žije kolem pěti tisíc obyvatel přihlášených k pobytu a zhruba další dva tisíce bez místního trvalého bydliště. Územní plán, který čeká schvalování zastupiteli, počítá výhledově až s 10 tisíci obyvateli. „Nevydali jsme se cestou omezování rozvoje obce. I když si uvědomujeme, že soužití mezi starousedlíky a nově příchozími někdy bývá komplikované,“ poznamenal starosta.

Nejmladší město v Česku

Mezi nejvíce se rozvíjející lokalitu co do počtu obyvatel patřila v minulých letech také Chýně na Praze-západ, nejmladší město v Česku. Zatímco před dvaceti lety tu žilo necelých sedm set lidí, teď je jich k trvalému pobytu přihlášeno na pět tisíc.

„Takový příliv už byl neúnosný a vedl k tomu, že jsme měli do roku 2020 po šest let stavební uzávěru. Nyní situaci řešíme regulacemi v platném územním plánu,“ konstatovala starostka Anna Chvojková (ESO Chýně).

Města v okolí Prahy nezvládají příliv obyvatel, školy jsou přeplněné

Zbývá ale ještě poslední soukromá rozvojová plocha, tam je však počet bytů omezen plánovací smlouvou s investorem. „Na dvaceti hektarech tu vyroste 500 bytových jednotek. Výstavba začne do roku 2027 s pětiletým obdobím dokončení,“ sdělila starostka.

To klade velký tlak především na oblast školství. Chýně spolu s Hostivicí proto v příštích dnech otevřou novou svazkovou školu pro 800 žáků.

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí" už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Brtnice si dnes průvodem připomněla morovou nákazu z roku 1715

Událost starou 310 let dnes v Brtnici na Jihlavsku připomněl historický průvod. Přes 200 kostýmovaných postav morového průvodu vyšlo v 09:30 z bran zámku....

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Ústecký kraj rozdělí rekordních 82 milionů korun v programu obnovy venkova

Ústecký kraj podpoří 160 projektů v malých obcích. Na opravy škol, komunikací, veřejného osvětlení nebo budování komunitních center dá v programu obnovy...

31. srpna 2025  11:45,  aktualizováno  11:45

Když není na rande o čem mluvit, obstarají to kočky, říká majitel kočičí kavárny

Čerstvě uvařená káva, pohodlný gauč a kočka na klíně. Pro spoustu lidí vysněný odpočinek po dlouhém dni, pro jiného téma na rande, když není o čem zrovna mluvit. V Brně fungují tři kočičí kavárny,...

31. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Nové značení na silnici u Červenohorského sedla má snížit nehody motocyklistů

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci testují nové vodorovné dopravní značení určené...

31. srpna 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Putovní výstava hornických fotografií Odcházíme...s hlavou vztyčenou! připomene konec těžby uhlí v Česku. K vidění bude postupně v Karviné, Ostravě a Praze....

31. srpna 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tajemství trestaneckého hřbitova na Pankráci. Poslední cesta vězňů vedla dírou ve zdi

Ve smrti jsme si všichni rovni. Přesto občas platí, že někteří jsou si rovni méně. Platilo to kdysi například pro trestance, kteří naposledy vydechli za zdmi pankrácké věznice.

31. srpna 2025  11:59

Sokolovský kulturní dům se v září otevře po rekonstrukci foyer, podlah a světel

V sokolovském Městském domě kultury (MDK) končí rekonstrukce za pět milionů korun. Opraven byl strop a přibylo úspornější osvětlení. ČTK to řekl ředitel MDK a...

31. srpna 2025  10:14,  aktualizováno  10:14

Sběratelka zrenovovala kočárek, v němž se uhnízdily myši. Původní majitel ho nepoznal

Chtěla pro své děti kočárky jako ze zámku. Tak si je Markéta Kubová nechala udělat. Staly se základem sbírky, která dnes čítá 40 retro kousků. Nejstarší dostal jméno Mozart. Sbírá však i další věci,...

31. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Význačná letňanská památka tzv. křížek V ohybu se dočkala celkové rekonstrukce. Původně byl umístěný u křižovatky Beranových × Toužimská. Nyní byl přemístěn kousek opodál na travní plochu u zadního...

vydáno 31. srpna 2025  11:10

OD Kotva

Kotva

vydáno 31. srpna 2025  11:09

>Počínaje sobotou 30. srpna byla zahájena další etapa rekonstrukce jedné z pátečních ulic Beranových.

vydáno 31. srpna 2025  11:09

