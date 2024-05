I kvůli Škodovce je v Mladé Boleslavi draho, město slibuje tisíce dostupných bytů

Postavíme byty a zajistíme v nich dostupné bydlení. To byly sliby hned několika politických stran před posledními komunálními volbami. A lidé na to slyší, protože bydlení je v Mladé Boleslavi skutečně problém. Příliš nových bytů se nestaví a ty stávající jsou beznadějně obsazené například mnoha tisíci lidí, kteří do města přicházejí pracovat do automobilky.