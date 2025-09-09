Pronajmout si dům? Rarita. Ceny v Praze a Středočeském kraji výrazně rostou

Pavel Svačina
  11:02aktualizováno  11:02
Nekoukat jen mezi panelákové stěny, ale mít zahradu nebo dokonce bazén, zatoužil dvaačtyřicetiletý manažer Martin z Mladé Boleslavi. Pro svou pětičlennou rodinu se však marně snaží najít rodinný dům k dočasnému bydlení. „Najít pěkný dům na pronájem za alespoň trochu rozumnou cenu je prakticky nemožné,“ stěžuje si.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ahr

Na koupi domu nemá ani přes dostatečný příjem potřebné miliony a hypotéku si brát nechce. „Mám kontrakt v jedné firmě, ale jen na tři roky, pak se nejspíš přesuneme do Prahy, proto se tady nechci vázat hypotékou,“ dodává Martin.

Sami realitní specialisté přitom potvrzují, že rodinné domy k pronájmu se stávají stále větší raritou.

Reality iDNES.cz

Chcete si pořídit byt či dům? Vybírejte z široké nabídky nemovitostí na Reality.iDNES.cz.

„Dlouhodobě sledujeme růst poptávky po tomto typu nájmu. I přes to, že se počet nabídek zvýšil, se jedná v porovnání s nájmy bytů stále o velmi úzký segment,“ vysvětluje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz.

Protože je nabídek rodinných domů oproti bytům výrazně méně, nájemné u těchto nemovitostí rychle roste – za posledních pět let se zdvojnásobilo. Nejvyšší ceny jsou v Praze a ve Středočeském kraji.

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Nedosáhnou na hypotéku

Zatímco v lednu 2021 činila průměrná cena za pronájem rodinného domu v České republice 129 korun za metr čtvereční, o čtyři a půl roku později v červenci 2025 je to již 263 korun, což představuje nárůst o 104 procent. Kdo by si chtěl pronajmout dům v Praze, musí si připravit dokonce 326 korun za metr čtvereční, ve středních Čechách 281 korun.

Mohou za to i rostoucí ceny domů, na které začíná být hypotéka tak vysoká, že si ji může dovolit stále méně lidí.

Vysoké úrokové sazby a přísnější podmínky hypotečního financování v letech 2022 až 2024 zpřístupnily hypotéky pouze úzké skupině bonitních žadatelů. Lidé, kteří by si v minulosti nemovitost bez větších obtíží koupili, dnes zůstávají v nájmu.

Zejména rodiny, které touží po vlastním domě, tak volí „náhradní řešení“ v podobě pronájmu rodinného domu. Tím vzniká tlak na omezený segment trhu, kde nabídka dlouhodobě neroste.

Zatímco developerská výstavba bytů k nájmu alespoň ve větších městech probíhá, výstavba rodinných domů určených k pronájmu prakticky neexistuje. Většina nabídky pochází od individuálních vlastníků, často jde o domy získané dědictvím nebo po stěhování majitelů jinam.

I při vyšších cenách poptávka převyšuje nabídku. „Klienti se nás často ptají na možnost pronájmu domů, ale musíme být upřímní, že nabídka je omezená a konkurence vysoká. Nemovitost se pronajme během několika dnů. Dům v rozumné lokalitě za méně než 30 tisíc korun měsíčně je výjimkou,“ vysvětluje Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.

Byt v Praze stojí už 18 ročních platů, v Berlíně 11. Srovnání nájmů ale překvapí

Nájmy rostou také u bytů

Dříve pronájmy domů bývaly typické pro zahraniční pracovníky, například německé manažery mladoboleslavské automobilky, kteří si v regionu nebo v Praze obvykle pronajímají rodinné domy.

„Dnes jde ale o běžnou poptávku českých domácností, které chtějí kvalitnější životní prostor, ale zároveň nemají možnost si nemovitost koupit,“ říká Ondřej Hon ze společnosti CEMAP – cenové mapy.

Růst nájmů ovšem realitní odborníci pozorují stále více také u běžných bytů. I v tomto případě se v posledních letech odrazil růst úroků hypoték a tím pro mnohé nedostupná výše splátek. Během posledních pěti let došlo k nárůstu nájemného o více než 70 korun za metr čtvereční.

Vysoká poptávka se koncentruje v oblastech s přímým spojením na Prahu, například v Kladně, Brandýse nad Labem či Říčanech, kde si nájemní bydlení hledají mladí lidé, páry i pracovní migranti.

Majitelé, kteří svůj byt takto nabídnou, navíc najdou zájemce velmi rychle. „Průměrná doba inzerce bytu nabízeného na pronájem letos činí pouze 21 dní, což v praxi znamená, že řada bytů je zarezervována již během prvního týdne,“ dodává Makovský.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.

9. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Děčín začal s demolicí ruiny haly ve Vokolkově ulici, dál plánuje stavbu nové

Děčín začal s demolicí vyhořelé tělocvičny ve Vokolkově ulici, která sousedí se základní školou Dr. Miroslava Tyrše. Město získalo ruinu bývalé haly do svého...

9. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Opavská sladká minulost zaujala muzejníky, hledají další artefakty

Od někdejší slavné oplatkářské firmy Fiedor přes tradiční Opavii až po dnešní, nadnárodní Mondelez. Centrum Opavy opanovala panelová výstava, která mapuje 185 let výroby oplatků a cukrovinek ve...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek...

9. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:42,  aktualizováno  11:52

Kuřáci v Karlovarském kraji chtějí zahodit cigarety. Projekt Město bez kouře jim dává šanci

9. září 2025  11:33

Odvoz nelegálního německého odpadu začal, lidé slavili koláčky i pivem

V Jiříkově na Bruntálsku začal odvoz odpadů, které tam počátkem zimy nelegálně vyložily kamiony z Německa. Obyvatelé místní části Těchanov, kde černá skládka vznikla, to v úterý významně prožívali....

9. září 2025  11:32

Turnovu se po čtyřech letech podařilo vykoupit první ze 47 garáží, chce všechny

Turnovu v Českém ráji se po čtyřletém snažení podařilo vykoupit první ze 47 garáží v areálu U Raka. Záměrem města je všechny získat, zbourat a toto území...

9. září 2025  9:57,  aktualizováno  9:57

Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen...

9. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Tisíce domácností netuší, že jim hrozí vysoké pokuty

9. září 2025  11:20

Sehraný tříčlenný gang ve velkém kradl v drogeriích, prodejny vybíral náhodně

Minimálně osm krádeží s celkovou škodou přesahující částku 150 tisíc korun má podle obvinění policie na svém kontě tříčlenný gang, který podnikal nájezdy na prodejny s drogistickým zbožím po celé...

9. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:42,  aktualizováno  11:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.