Praha umožní městským částem čerpat ze svého fondu rozvoje dostupného bydlení i na projektovou přípravu bytových projektů. Zřídí také dotační titul pro městské části na nástavby a dostavby budov. Schválili to městští zastupitelé. Pražský magistrát také koupí za 180 milionů korun ubytovnu ve Stodůlkách a využije ji pro účely sociálního bydlení.
Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí kvůli vysokým cenám bydlení. Vedení magistrátu chce proto navyšovat počet městských nájemních bytů, a zajistit tak dostupné bydlení například pro lidi ve složité sociální situaci nebo zástupce profesí zásadních pro chod metropole. Fond rozvoje dostupného bydlení zřídil magistrát v roce 2015, slouží k financování bytových projektů městských částí.

„Dostupné bydlení a výstavbu obecních bytů mají v programu všechny strany napříč spektrem, je potřeba začít konat,“ řekl po jednání předseda kontrolního výboru a šéf pražské buňky opozičního ANO Ondřej Prokop. Dodal, že možnosti čerpání z fondu jsou nyní nastaveny zbytečně restriktivně a nezahrnují například financování projektové přípravy nebo rekonstrukce bytů a konverze budov na bydlení.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) předložil protinávrh, který zahrnuje rozšíření možnosti čerpání z fondu na přípravu projektové dokumentace či studií pro stavbu bytů. To zastupitelé schválili, stejně jako Prokopův návrh zřídit dotační program pro financování nástaveb a pravidelné předkládání zprávy zastupitelstva o čerpání peněz z fondu a počtu nových bytů.

Posledním schváleným bodem usnesení zastupitelé uložili Hlaváčkovi, aby předložil ke schválení přepravovaný nový pražský územní plán do konce volebního období.

ANO kromě toho neúspěšně navrhlo i řadu dalších opatření, jako je navýšení fondu rozvoje dostupného bydlení o půl miliardu letos a poté pravidelně o miliardu ročně. To by podle radní Alexandry Udženije (ODS) bylo zbytečné, protože ve fondu je nyní půl miliardy korun, což je dostatečné. „I kdybychom tam zítra dali tu miliardu, tak ji nemáme za co utratit, je to zbytečné gesto,“ řekla.

Hnutí dále bez úspěchu navrhlo zřízení zvláštního fondu na kauce a první nájmy pro mladé do 35 let s bezúročnými zápůjčkami splatnými do tří let nebo vytvoření katalogu typových projektů modulárních domů, který by zjednodušil a zrychlil výstavbu.

Po roce 1991 přešlo do majetku města zhruba 194 tisíc bytů, následovaly však privatizace, které městský fond zredukovaly o 85 procent. Nyní má město zhruba 29 800 bytů, z toho 22 600 spravují městské části a 7 200 magistrát. Město k přípravě vlastních bytových projektů v roce 2020 založilo příspěvkovou organizace Pražská developerská společnost, která na městských pozemcích připravuje desítky projektů, ve kterých by v dalších letech mělo vzniknout 6 až 8 tisíc městských nájemních bytů.

Z ubytovny budou byty

Pražský magistrát koupí za 180 milionů korun ubytovnu ve Stodůlkách a využije ji pro účely sociálního bydlení. Během čtvrtečního jednání to schválili městští zastupitelé. V objektu se podle schváleného dokumentu nachází 45 ubytovacích jednotek a jeden komerční prostor, přičemž je v dobrém stavu s možností ho okamžitě začít využívat pro účely města.

„Jestli nám něco chybí v rámci sociálních služeb, tak jsou to místa na ubytovnách,“ řekla náměstkyně primátora Udženija. Dodala, že kupní cena sice převyšuje znalecký posudek, který hodnotu nemovitosti stanovil na asi 165,6 milionu korun, ale s ohledem na dobrý stav budovy je odkup i tak vhodný.

„Tento objekt je opravdu ve velmi dobrém stavu a nevyžaduje žádné další investice,“ uvedla náměstkyně. Doplnila, že ubytovna bude sloužit k ubytování lidí ve složité sociální situaci. „Nepředpokládám však, že tam budou matky s dětmi, protože je to v lokalitě, která k tomu není vhodná,“ doplnila.

