Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

Jan Bohata
  11:02aktualizováno  11:02
O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost (PDS), která je příspěvkovou organizací hlavního města. Společně s dalšími projekty, které se připravují, by tak Praha mohla mít do roku 2028 asi tři tisíce bytů s vydaným stavebním povolením. Vyplývá to z aktuálních údajů, které dnes představilo vedení hlavního města a PDS. Nové byty by měly přispět ke zmírnění krize dostupného bydlení v Praze.
Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Smíchov City. Staré průmyslové zóny se mění.
Starší a žádoucí. Zájem stoupl o bydlení v Praze 7.
U Botiče. PDS míří i do Vršovic.
Bytový komplex v pražském Kamýku je zářným důkazem toho, co dokážou vizualizace.
„K prvnímu balíku 450 bytů, pro které PDS již požádala o stavební povolení, má letos přibýt dalších 1 500 bytů. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení pro až tři tisíce bytů,“ vysvětlil Petr Hlaváček (TOP 09), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Nejblíže realizaci je rezidenční komplex v Peroutkově ulici v Praze 5. Další obytné komplexy se chystají na Černém Mostě, Dolních a Horních Počernicích a dalších lokalitách.

„Posunula se též příprava komplexu ve Skloněné ulici v Praze 9, kde vznikne 152 bytů,“ vysvětlila Alexandra Udženija (ODS), náměstkyně primátora bydlení a sociální problematiku.

Výstavbu velkých rezidenčních komplexů v metropoli brzdí několik faktorů. V Praze obvykle trvá příprava a realizace od akvizice sedm až deset let. Z toho jen menší část, zhruba dva až tři roky, připadá na samotnou výstavbu. „Potýkáme se s různými byrokratickými překážkami,“ upozornila Udženija.

Narážela tím například na režim zákona o zadávaní veřejných zakázek. Ten oproti soukromému sektoru zpožďuje přípravu o rok až dva. Problém představují také změny stavebního zákona.

„Spravujeme 90 hektarů pozemků napříč Prahou, připravujeme třicet projektů ve dvaceti lokalitách. Počítáme s výstavbou až 10 tisíc bytů v horizontu patnácti let,“ shrnul Petr Urbánek, ředitel PDS.

Prostor pro výstavbu 300 tisíc bytů by měl zajistit nový územní plán hlavního města. Z toho 60 až 70 tisíc bytů by mělo být městských. Dokument se má schvalovat v květnu.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Sběr textilu ve městě selhal. Radní mění firmu kvůli nepořádku a rezignaci nad vývozem

Takto vypadal sběr nepotřebného textilu například v ulici U Marka nedaleko...

Vedení pardubické radnice nebylo spokojené s tím, jak vypadal sběr starého textilu ve městě. Rozvázal proto smlouvu s firmou TextilEco a kontejnery do ulic dodá společnost Dimatex CS. Stejný problém...

24. března 2026  10:52

V nemocnici v Ústí je opravený střešní heliport, noční provoz posuzuje úřad

ilustrační snímek

V ústecké Masarykově nemocnici je v provozu opravený střešní heliport, zatím ale vrtulníky mohou přistávat jen ve dne. Zkoušky provozu v nočním režimu posádka...

24. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Obžalovaný Ondřej Mihálik dostal pravomocně 8 let vězení za pokus o vraždu autem

Osmiletý trest vězení dnes Vrchní soud v Praze potvrdil Ondřeji Mihálikovi, který před dvěma lety při honičce s policisty na Náchodsku strhl v opilosti auto do protisměru a způsobil vážnou nehodu....

24. března 2026  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Holešovická tržnice startuje svou gastro sezónu: PASTRAMI POP–UP VOL. IV

24. března 2026  10:38

ÚS odmítl stížnost Jiřikovského z bitcoinové kauzy proti prodloužení vazby

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Tomáše Jiřikovského proti rozhodnutím o prodloužení vazby z přelomu loňského a letošního roku. Potvrdil, že obava z jeho...

24. března 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Společnost Getac představuje CommandCore: řešení pro dálkové ovládání dronů určené pro vysoce odborné pracovníky působící v náročných podmínkách

24. března 2026  10:23

Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Záběry ukazují situace, kdy lidé nečekaně vběhli do cesty vozu MHD

Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil...

24. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Národní divadlo (ND) v Praze v úterý zahajuje generální rekonstrukci Nové scény za 1,8 miliardy korun bez DPH. Divadlo v únoru potvrdilo jako vítěze tendru sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a...

24. března 2026  9:02,  aktualizováno  10:18

Tesco přináší online nákupy do Chrudimi a posiluje pokrytí na 80 % domácností

24. března 2026  10:01

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Silničáři podepsali smlouvy na úseky východočeských dálnic, stavby se rozjedou už brzy

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v pondělí podepsalo smlouvu na stavbu úseku dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Sdružení firem vybuduje tuto část za 4,33 miliardy korun bez daně. Už v pátek...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

