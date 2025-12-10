Stavební trh se přehřívá. Developeři očekávají, s čím přijde chystaná vláda

Jan Bohata
  11:32aktualizováno  11:32
Výjimečný je odbyt nových bytů. Jenže výstavba a povolování staveb váznou. Vyhlídky na dostupné bydlení zůstávají dál nevalné, upozorňují odborníci z developerské branže. Kdo si bude chtít v příštích měsících pořídit střechu nad hlavou, musí se připravit na další růst cen. Vládní prohlášení rodícího se kabinetu ohledně řešení bytové politiky vypadá podle expertů nadějně. Opatření však musí dostat čas, aby mohla fungovat.

Žižkov nově. Parková čtvrť a další rezidenční projekty změní podobu Žižkova, jde o významnou plochu v rámci celé Prahy. | foto: Central Group

„Mokrý hadr na hlavu“ potřebuje přehřáté stavebnictví. Klíčový hráč rezidenční výstavby, společnost Central Group, na to podle nedávného prohlášení reagoval tím, že o rok odkládá zahájení všech nových projektů, běžící stavby dál plynule pokračují.

„Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit a dostat do normálu,“ vysvětlil Dušan Kunovský, generální ředitel Central Group.

Jestli krok této firmy budou následovat další hráči v oboru, se ukáže v příštích týdnech. Není to o tom, že by se této společnosti, stejně jako dalším developerům, nedařilo. Naopak.

Koupě bytu v Praze zůstává nejméně dostupnou mezi evropskými metropolemi

Během tří čtvrtletí roku 2025 prodali přibližně šest tisíc bytů, Central Group má ve výstavbě rekordních 3 200 jednotek. Odhady hovoří o tom, že si zájemci letos koupí sedm a půl až osm tisíc bytů. Nabídka kvůli přetrvávajícím problémům se stavebním povolováním ale dál zůstává nedostatečná.

„Povolování je totiž dál paralyzované. Úzkým hrdlem se protáhne jen málo bytů, nic nenasvědčuje zlepšení,“ upozornila Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group. Meziročně i proto byty letos zdražují o zhruba osm procent. O pět až deset procent odborníci očekávají nárůst cen bytů nových i secondhandových, stejně tak nájmů v následujícím roce.

Faktor času

Programové prohlášení chystaného Babišova kabinetu řeší i bytovou politiku a zahrnuje také návrh změn stavebního zákona. Podle developerů jde o krok správným směrem.

„Očekávání od nové vlády máme. Snad se jejich opatření podaří uvést do praxe,“ říkají developeři.

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Mohlo by též dojít k zařazení velkých bytových projektů do podobného postavení jako u zásadních dopravních a infrastrukturních celků, kdy by je stát také prohlásil za stavby ve veřejném zájmu. Jejich povolování by tak mohl dostat na starost speciální Dopravní a energetický stavební úřad.

Bydlení v Praze

14,8 průměrných ročních mezd. Tolik je potřeba na koupi nového bytu o velikosti 70 m2. Je to cca o pět mezd více, než roku 2015. Jde o nejhorší čísla ve střední Evropě.

173 tisíc korun. Průměrná cena za metr čtvereční nového bytu. U secondhandového jde cca o 148 tisíc korun. Nájem za metr čtvereční ve starší stavbě vyjde asi na 470 korun, v novém cca 500 korun. V institucionálním bytě 600 korun.

Zdroj: Central Group

Ten nyní rozhoduje o stavbě dálnic či železnic. To je další z vizí odborníků, jak řešit krizi s dostupným bydlením. Možnost také představuje zřízení speciálního stavebního úřadu pro velké rezidenční projekty.

„Jsem přesvědčený o tom, že to proces jejich povolování výrazně urychlí. Je rozhodně lepší, když o velkých komplikovaných stavbách budou rozhodovat nezávislí odborníci, kteří s nimi mají zkušenost,“ řekl Evžen Korec, generální ředitel společnosti Ekospol.

Jakákoliv nová opatření ale potřebují čas, aby začala fungovat, upozorňují experti. Klíčový krok pro rozvoj hlavního města představuje také přijetí Metropolitního plánu, jenž Praze zajistí rezervy pro 20 let růstu. Také jeho nastartování chce čas. „Schvalovat by se měl příští rok na jaře, počítám v květnu,“ uvedl již dříve Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Brownfieldy táhnou

V rozličných fázích přípravy je nyní v Praze přibližně 152 tisíc bytů, 70 tisíc prochází různými stadii povolovacích procesů. Nejvíce v devátém a pátém obvodě, hlavně na brownfieldech. Zní to povzbudivě, jenže za 20 let bytový deficit v hlavním městě dosahuje cca 100 tisíc bytů.

Šest stovek bytů rozestavěli developeři v metropoli během letošního 3. čtvrtletí, oproti stejnému období roku 2024 jde o propad o 75,6 procenta. Počet dokončených bytů klesl cca o třetinu, na 1 110. Shrnuje to listopadová analýza Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

„V mezikrajském srovnání došlo k největšímu meziročnímu poklesu počtu zahájených bytů právě v Praze. Tento pokles byl zapříčiněn zejména menším počtem zahájených bytů v bytových domech,“ uvedla Jana Podhorská z Oddělení informačních služeb pražské krajské správy ČSÚ.

10. prosince 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

