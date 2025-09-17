Praha má málo městských bytů, dostupné bydlení se stává nedosažitelným

Vídeň má 420 tisíc městských bytů a společně s družstvy vlastní 42 % všech bytů ve městě. V Berlíně je 370 tisíc obecních bytů a Varšava spravuje 81 tisíc bytů. Z hlavních měst okolních států překonala Praha s 29 836 byty pouze Bratislavu, která má 1 870 městských bytů. Nicméně rozlohou dvakrát menší Brno má takových bytů jen o 1 836 méně než metropole.
Starší a žádoucí. Zájem stoupl o bydlení v Praze 7.
Praha na Smíchově postaví městské byty, budou i pro matky samoživitelky.
Praha na Smíchově postaví městské byty, budou i pro matky samoživitelky.
Podle analýzy IPR (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) na jeden obecní byt v Praze připadá přibližně 47 obyvatel a tyto byty tvoří přibližně 4,1 % všech bytů v metropoli. Městských bytů podstatně ubylo po revoluci a privatizaci. Později úbytek pokračoval pomalejším tempem, až se téměř zastavil. Na druhou stranu ale těchto bytů nepřibývá.

„Jen mezi lety 2011 a 2024 se obecní bytový fond v Praze snížil o více než polovinu. V posledních několika letech je však patrné téměř úplné zastavení poklesu počtu obecních bytů,“ stojí v analýze.

Městské byty pro pět skupin

Na 7 250 bytů, které spravuje magistrát, dosáhne především pět skupin lidí, pokud splní stanovené podmínky.

Byty ve správě radnic

  • Praha 1 – 1 145
  • Praha 2 – 3 002
  • Praha 3 – 1 793 (aktuálně z nich opravuje 107)
  • Praha 4 – 1 893
  • Praha 5 – 800
  • Praha 6 1- 333 (volných je 64, 19 se rekonstruuje)
  • Praha 7 – 672 (z toho se opravuje 11 bytů)
  • Praha 8 – 1 190 (obsazenost je 81 %)
  • Praha 9 – 605
  • Praha 10 – 3 200
  • Praha 14 – 3 630

„Tyto byty slouží zejména k podpoře různých cílových skupin – například zaměstnancům podporovaných profesí, jako jsou učitelé, hasiči, policisté, zdravotníci a sociální pracovníci, seniorům, lidem v bytové nouzi, osobám se zdravotním postižením, ale i dalším zájemcům prostřednictvím otevřených výběrových řízení a aukcí,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle dva roky starého usnesení radních má 10 % bytů náležet seniorům, stejný počet lidem se zdravotním postižením a 20 % lidem v sociální tísni. 15 % bytů by měly využívat mladé rodiny a 35 % má být pro vybrané profese.

Klesající sleva na nájmu

Městské byty zahrnují i ty startovací, tedy určené pro mladé rodiče do 35 let. Nemusí být sezdaní, ale je nutné, aby spolu pečovali o jedno nezletilé dítě. O startovací byt mohou žádat i jednotlivci nebo pěstouni, kteří se starají o děti. Podle Hofmana nelze sdělit počet startovacích bytů, protože je město neeviduje samostatně.

Lidé v městských bytech nebydlí zdarma, ale platí zvýhodněný nájem, jak určili radní. Jeho výše se liší podle toho, k jaké skupině patří. Nejvíce snížený nájem mají lidé v sociální tísni, potom senioři a lidé se zdravotním postižením. Sleva meziročně klesá. Podporované profese slevu na nájmu nemají, ale zaplatí méně, než kdyby si pronajímali komerční byt.

Nedostupná Praha. Vlastní byt tu vyjde na 15 ročních mezd, dohání Amsterdam

Základní výše nájemného za jeden metr čtvereční záleží na poloze bytu. Je to 183,08 koruny v centru a přilehlých čtvrtích. Průměrně velká garsonka o výměře 25 metrů čtverečních vyjde měsíčně na 4 577 korun. V ostatních částech metropole se platí 147,37 korun za jeden metr čtvereční, tudíž 3 684 korun za modelovou garsonku.

Loni v dubnu ale radní odhlasovali zvýšení nájemného o inflaci. Letos se počítá s roční mírou inflace 2,4 %.

Také na 22 586 bytů, které spravují městské části, nedosáhne každý. Například Praha 5 obecní byty pronajímá stejným skupinám lidí jako magistrát, a navíc azylantům. Praha 10 je poskytuje žadatelům, jejichž čistý příjem je po odečtení normativních nákladů na bydlení v Praze menší než čtyřnásobek příslušného životního minima nebo se mu rovná.

Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce

Praha 3 podle svého mluvčího Petra Habáně pronajímá většinu svých bytů starousedlíkům, tedy nájemníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Zbytek bytů městská část provozuje v režimu podporovaného bydlení.

Oproti tomu ve Vídni, která podporuje dostupné bydlení od začátku 20. století, má možnost žít v městském bytě každý, kdo nevydělává více než v přepočtu necelých 106 tisíc korun měsíčně.

Městský developer ještě nestaví

Výstavbu nových městských bytů s dostupným nájmem má na starosti Pražská developerská společnost (PDS). Ta sice funguje už pět let, jenže zatím nic nepostavila ani nestaví. Šest projektů s 450 byty čeká od loňska na vydání stavebního povolení.

„V roce 2025 a 2026 zahájí PDS u dalších projektů s cca 1 400 byty povolovací proces a nadále budou pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách Nové Dvory, Dolní Počernice,“ nastínil Petr Urbánek, ředitel PDS.

Městská příspěvková organizace plánuje během následujících deseti let postavit šest až osm tisíc obecních bytů s dostupným nájmem. Nejblíž dokončení je projekt v Nových Dvorech. „Teď nás čeká soutěž projektanta a rychlý postup k povolením,“ uvedl minulý týden primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

