Hornické muzeum Příbram otevřelo v areálu dolu Vojtěch novou stálou expozici Hledání cesty, která je věnovaná výtvarníkovi a spisovateli Janu Čákovi. Představuje široký záběr jeho tvorby a zájmů od osobité grafické a knižní práce přes heraldiku a numismatiku až po historii, národopis a přírodu regionu. Připomíná také jeho celoživotní oddanost skautingu i perzekuci, které čelil za komunistického režimu, řekl ČTK ředitel muzea Josef Velfl.
Muzeum získalo pro expozici mnoho předmětů od Čákových dcer. Návštěvníci si mohou prohlédnout například autorův pracovní stůl s pomůckami pro grafickou tvorbu umístěný tak, aby z okna nabízel výhled na jeho milované Brdy. Na věšáku vedle něj visí Čákova čepice a bunda. Ve vedlejší místnosti je instalováno skautské tábořiště v Brdech s ohništěm, kotlíkem, batohem zvaným teletina, skautskou vlajkou a sekerou zatnutou do pařezu.
Atmosféru brdské přírody dotváří lesní zákoutí s preparovanými drobnými živočichy a velkoformátová fotografická panoramata Brd od Jiřího Jirouška. Ve vitrínách jsou vystaveny medaile, které Čáka navrhoval, znaky měst, grafické listy převážně s hornickou tematikou i jeho nejvýznamnější knihy. Nechybí skautská symbolika z Čákovy dílny, používaná dodnes, ani osobní předměty, jako jsou psací stroj, fotoaparát či rodinný betlém. Informační panely s fotografiemi a texty o jeho životě doplňují anglické překlady a QR kódy. Grafickou podobu expozice připravil Pavel Šlapák.
Velfla, který pracoval na scénáři expozice několik let, s Čákou pojilo dlouholeté přátelství. "Dělal mi grafiku skoro do všech mých knížek. Pro muzeum nám vytvořil, co se týče propagace, všechno - loga, mapky, vstupenky, pohlednice, průvodce i výstavu s panoramaty Brd a tak dále," uvedl Velfl.
Jan Čáka se narodil v roce 1929 v Praze. Všichni jeho předci ale pocházeli z Příbrami, kam se rodina vrátila. V poválečných letech vystudoval Státní grafickou školu v Praze, obor užitá grafika a knižní ilustrace. Od roku 1967, kdy byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců, měl svobodné povolání. Vydal přes tři desítky knih a drobnějších publikací. K nejznámějším patří Cesta na severovýchod, Toulání po Brdech či Zmizelá Vltava. Všechny si sám také ilustroval. Většinou používal méně známou takzvanou vyškrabovací techniku. Ve volné tvorbě užíval i lept, mědirytinu a dřevoryt.
K Čákovým zájmům patřila také heraldika. Vytvořil desetidílný soubor Civitates montanarum in re publica Bohemoslovenica, obsahující 120 grafických listů s vyobrazením československých horních měst a jejich znaků. Pro 13 obcí na Podbrdsku navrhl obecní znaky a prapory. Na heraldiku navazoval i jeho zájem o numismatiku. Podle Čákových návrhů bylo vyraženo mnoho medailí. Zemřel v roce 2019.