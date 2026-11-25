Navzdory dlouhé historii proměn metropole totiž tento proces zdaleka nekončí.
Novou výstavu i prostory představil nový primátor Petr Hlaváček (STAN) společně s vedením Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a CAMP.
„Naše chvatná společnost má tendenci zapomínat. Věřím přesto, že se přes dočasné umístění na CAMP v Karlíně nezapomene a centrum nabídne všechny stávající funkce, na které návštěvníci byli zvyklí,“ řekl Hlaváček.
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Ještě pár výstav a konec. CAMP se rozloučí s Pragerovými kostkami
Doporučení primátorovi
Co by si měli přečíst politici, aby město dobře fungovalo a nabízelo kvalitní dopravu, dostupné bydlení i dostatek zeleně? Nová expozice jim dává konkrétní návod. Na dvanáctimetrovém hadovitém stole si tu návštěvníci mohou prolistovat desítky studií o architektuře, urbanismu a rozvoji měst.
CAMP v Karlíně
Pobřežní 20a
Kromě toho čeká na návštěvníky knihovna s téměř tisícovkou dalších publikací ze sbírky CAMP včetně odborných časopisů, manuálů a koncepcí věnovaných městskému plánování. Knihy podle data vydání dělí prakticky 140 let, nejstarší opustila tiskárnu v roce 1879, nejmladší letos v létě.
„Nabízí díla takových tvůrců jako Camil Sitte a jeho Stavbu měst podle uměleckých zásad až po urbanistickou klasiku, kterou je Smrt a život amerických velkoměst od Jane Jacobsové nebo Město pro lidi od Jana Gehla,“ uvedl Eugen Liška, kurátor výstavy.
Právě podobné odborné knihy podle představitelů CAMP sehrávají výjimečnou roli v rozvoji měst.
„Jejich srovnání nám může pomoci lépe porozumět výzvám, před kterými Praha stojí, a hledat inspiraci a nová řešení pro její další rozvoj,“ sdělil Ondřej Boháč, ředitel IPR. Dokážou totiž nabídnout nejen nové pohledy, ale i konkrétní inspirace.
„Není náhodou, že nové dočasné prostory otevíráme právě výstavou All You Can Read. Stejně jako my v CAMP, tak i samotná výstava má otevírat diskuzi o budoucnosti Prahy a zapojovat do ní širokou veřejnost,“ potvrdil Štěpán Bärtl, vedoucí CAMP.
V patře nynějšího útočiště organizátoři nachystali i další akci s názvem Pokojovky, přezůvky a přímotopy. Snímky Vojtěcha Veškrny se ohlížejí za Pragerovými kostkami – tedy stálým sídlem IPR a CAMP, které nyní prochází rekonstrukcí. Město na ni v návrhu rozpočtu pro příští rok vyčlenilo 667 milionů korun.
„Tvůrce místo zachytil nikoliv jen jako významné dílo modernistické architektury z roku 1973, ale především jako prostor, který si jeho každodenní uživatelé postupně zabydleli a přetvořili,“ uvedl Eugen Liška.
Od Peruna
„CAMP Karlín se v mnohém podobá CAMP v Pragerových kostkách. V industriálním prostoru jsme využili a recyklovali původní vybavení a doplnili jsme jen to nejnutnější,“ uvedl Boháč.
Jen místo areálu starobylých benediktinských Emauz si návštěvníci nyní zvykají na klasickou architekturu kdysi průmyslového Karlína pár kroků od bývalého přístavu, kde dnes vede rušná komunikace.
Do těchto míst, kousek od Negrelliho viaduktu, v roce 1915 firma Havelka & Mész nastěhovala lihovarské a cukrovarnické stroje. Pod značkou Perun odsud do domácností mířily třeba pračky. Hospodářští plánovači areál od 50. let přidělili ČKD, které zde produkovalo kotle pro energetická zařízení.