Vetřelec na čáslavském letišti ukradl auto, při jízdě po ploše havaroval

Událost se podle serveru Seznam Zprávy stala 11. ledna v noci. Muž vnikl do střeženého areálu v místech u přistávací dráhy, kde je plot z umělé hmoty.
Po jeho překonání objevil odemčené auto s klíčky v zapalování, které tam nechal jeden z pracovníků letiště. Při jízdě po ploše havaroval a poté utekl. Na incident se podle serveru přišlo ráno, kdy majiteli auta skončila služba.
Narušení prostoru čáslavského letiště prověřovala vojenská policie. Případ odložila kvůli neznámé identitě pachatele. Na základně byla podle mluvčí generálního štábu Magdy Dvořákové po události zavedena opatření ke zvýšení bezpečnosti. „Z bezpečnostních důvodů je však nebudeme specifikovat,“ dodala.
Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.
