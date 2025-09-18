Incident se odehrál kolem 14. hodiny u Podměstského rybníka.
„Kočárek se podle svědectví přivolaného strážníka městské policie otočil koly vzhůru, což znamenalo, že by se děti bez pomoci ostatních nemohly dostat nad hladinu,“ napsalo město Čáslav.
Na pomoc skočila do vody družinářka, která šla zrovna kolem se svými svěřenci.
„Obrovské poděkování patří paní I. D. Její okamžité rozhodnutí bez ohledu na své vlastní bezpečí skočit do vody a zachránit jak děti, tak i seniorku, je třeba ocenit největší možnou měrou,“ uvedlo dále město ve svém příspěvku.
Děti i babičku ošetřili záchranáři. „Do péče jsme převzali tři podchlazené pacienty, ženu a dvě děti, které jsme odvezli do nemocnice v Čáslavi na další vyšetření,“ doplnila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.
Příspěvek města Čáslav okomentoval i otec malých dětí, který chtěl všem lidem, kteří pomáhali, poděkovat.
„S manželkou i maminkou moc a moc děkujeme obětavé paní ze školní družiny, strážníkům městské policie a všem lidem, kteří jim bez váhání obětavě pomohli. Stejně tak děkujeme personálu městské nemocnice za vzornou péči i lidský přístup. Velice si této pomoci vážíme,“ uvedl ve svém komentáři.
