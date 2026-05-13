Čáslav si připomene významného místního průmyslníka Emila Picka

Čáslav na Kutnohorsku si v pátek připomene významného místního průmyslníka židovského původu Emila Picka (1865 až 1945). Nadační fond dr. Dagmar Lieblové představí v čáslavské synagoze knihu jeho pamětí a před bývalou Pickovou vilou odhalí takzvaný Stolperstein, tedy kámen zmizelých. V Dusíkově divadle je plánována beseda s Nickem Wintonem juniorem, synem Nicholase Wintona, který zachránil 669 dětí před smrtí v nacistických táborech. Byli mezi nimi také vnuci čáslavského podnikatele, informovala ČTK Lenka Lieblová z nadačního fondu.
Emil Pick (1865 až 1945) v Čáslavi založil podnik Východočeská továrna na potraviny Emil Pick a spol., později přejmenovaný na Závody Kosmos Emil Pick a spol. Kvůli židovským kořenům rodinu za války čekal transport do Terezína, její majetek nacisté zkonfiskovali.
Své paměti Pick sepsal během internace v Terezíně jako osobní vzkaz vnukům zachráněným před nacistickou perzekucí díky Wintonovým aktivitám. "Tento historický kontext dává vydání pamětí mimořádný mezigenerační i společenský význam," dodala Lieblová. Vrcholem pátečního programu bude podle ní setkání potomků zachránce a zachráněných v čáslavské synagoze. Nick Winton junior se setká s Angelou Pick Greenwayovou, pravnučkou Emila Picka a dcerou jednoho ze zachráněných dětí.
Stopy působení průmyslníka Picka jsou v Čáslavi patrné dodnes. Kromě továrny Kosmos, dnes Zenit, vybudoval například i koupaliště v místním lesoparku Vodranty.
Posláním Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové je připomínat osobnosti, památky a kulturu židovské komunity jako součásti středoevropské kultury, ale také jako memento hrůz, jimž byli Židé v Evropě vystaveni. Navazuje na úsilí Dagmar Lieblové (1929 až 2018), spoluzakladatelky a dlouholeté předsedkyně Terezínské iniciativy.