Příští rok skončí platnost nejstarších karet Lítačka. Obnovit je nepůjde

Matouš Waller
  12:02
V příštím roce definitivně skončí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna za nové se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či online, nová karta vyjde na padesátikorunu.

Lítačky z roku 2016 přestanou příští rok platit. Cestující je budou muset vyměnit. | foto:  Michal Šula, MAFRA

Organizace ROPID, která v hlavním městě a Středočeském kraji řídí fungování Pražské integrované dopravy, počátkem prosince upozornila na blížící se konec platnosti části karet Lítačka. Vyprší kartám vydaným v roce 2016.

Přesné datum konce platnosti však lze ověřit. Kartu pak půjde vyměnit libovolně během celého roku 2026, a to hned dvěma způsoby.

Jak ověřit, do kdy karta Lítačka platí

Expirační lhůty karet

Aktuálně vydávané karty mají sedmiletou platnost. Ty vydané do konce února 2020 měly jen čtyřletou a poté prodlouženou.

Karty Lítačka, které bude v příštím roce potřeba vyměnit, jsou označené datem expirace v roce 2020. Provozovatel systému jejich platnost v minulosti automaticky už prodlužoval o tři roky, letos však u těchto karet ke stejnému kroku nepřistoupí.

Skutečný termín vypršení platnosti je potřeba zkontrolovat. Ověření data expirace a případnou nutnou výměnu karty lze provést na některém z kontaktních míst, případně online.

Termín platnosti karty Lítačka ve stejnojmenné aplikaci
Vyznačení konce platnosti karty Lítačka po přihlášení do webové aplikace

Datum expirace karty Lítačka ve stejnojmenné mobilní aplikaci (vlevo) a v uživatelském účtu na webu.

V mobilní aplikaci Lítačka je platnost karty vyznačena hned vedle jejího čísle v menu s kupony (Nastavení –> Moje kupóny). Vidět je také po přihlášení do účtu na oficiální stránce Lítačky (záložka Moje identifikátory v levém menu).

Jak kartu prodloužit

Lítačku, které vypršela expirace, již prodloužit nelze, musíte ji vyměnit. Stejně jako u ověření platnosti existuje více možností i pro samotnou výměnu karty.

Co přinést s sebou:

  • doklad totožnosti,
  • starou kartu Lítačka,
  • barevnou průkazovou fotografii.

Fotografii nebudete potřebovat jen na vybraných přepážkách, kde vás při výměně vyfotí. Možností je také použití fotografie z databáze, pokud je stále aktuální.

O výměnu lze osobně žádat v zákaznickém centru ve Škodově paláci v Jungmannově ulici v Praze nebo na prodejních místech DPP v metru. Žádost lze podat na celkem jedenácti místech v hlavním městě.

Na území Středočeského kraje je pak čtrnáct prodejních míst, kde lze žádat o výměnu karty na počkání. Expresní vydání karty umožňuje i zákaznické centrum ve Škodově paláci a vybraná prodejní místa DPP.

Podání žádosti online

O něco pohodlnější možností je podání žádosti o výměnu karty Lítačka elektronickou cestou. Po přihlášení do účtu na oficiálních stránkách lze novou kartu objednat vyplněním jednoduchého formuláře.

Co je k žádosti potřeba:

  • doklad totožnosti (při převzetí karty),
  • digitální průkazová fotografie,
  • číslo karty Lítačka s končící platností.

Je také možné použít fotografii z databáze, pokud je stále aktuální. Lítačku lze obdobným způsobem objednat i skrze stejnojmennou mobilní aplikaci.

Hotovou kartu si budete moci přijít osobně vyzvednout po výzvě na některé z kontaktních míst v Praze. Druhou možností je zaslání karty poštou do vlastních rukou – na zadané číslo přijde SMS se sledovacím číslem.

Kolik výměna stojí a jak dlouho trvá

Výše poplatku za výměnu se odvíjí od rychlosti doručení. Při standardní žádosti má provozovatel systému na vydání třicet dní. Zároveň uvádí, že karty stíhá vyrábět a doručovat do dvou týdnů od podání žádosti.

  • Běžná lhůta – 50 Kč (na místě/online)
  • Expresní vydání – 100 Kč (na místě)

Uvedené ceny platí pouze při výměně karty kvůli konci platnosti. V ostatních případech jsou ceny dvojnásobné. Padesát korun zůstává jen při objednání karty online. Za doručení poštou se neplatí nic navíc.

Koho se konec platnosti Lítačky netýká

Příští rok expirují také už jednou prodloužené karty vydané v roce 2019. Těch se však nutnost výměny netýká, neboť organizace ROPID avizovala jejich další tříleté prodloužení.

Lítaček vydaných v jakýkoli jiný rok se současné opatření netýká a jejich majitelé nebudou v příštím roce výměnu muset řešit. Novější karty mají automaticky delší datum expirace – těm vydaným po únoru 2020 platnost končí až počátkem roku 2027.

Opatření se rovněž netýká cestujících, kteří jako identifikátor používají jiné fyzické doklady – například In Kartu Českých drah či bezkontaktní platební kartu – nebo mobilní aplikaci Lítačka, jejíž platnost jako identifikátoru je neomezená.

Co se stane, když kartu nevyměním

Organizátor hromadné dopravy PID upozorňuje, že karty, jejichž platnost skončila, přestanou fungovat a nebude je možné využívat jako identifikátory například během revize jízdenek.

