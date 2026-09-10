Zkušební provoz lanovka s novými vozy na zrekonstruované trati zahájí v úterý 22. září podle jízdního řádu v 7:00 ráno.
Jezdit bude ze spodní stanice Újezd do stanice Petřín s mezistanicí Nebozízek.
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„Lanovka bude v provozu denně do 22:15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v desetiminutových intervalech,“ oznámil dopravní podnik.
Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Staré vozy tu poslední jízdu provedly 13. září 2024.
Jízda za stovku, nebo v rámci předplatného
Jednorázové jízdné lanovkou bude stát 100 korun. Kdo si jízdenku koupí přes aplikaci, zaplatí o desetikorunu méně. Cestující s dlouhodobými kupony mají jízdu v rámci svého předplatného.
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Lanovkou mohou v rámci své jízdenky jet i lidé, kteří si zakoupí lístek na 24 a 72 hodin.
Lanovka z Újezda přes Nebozízek až na Petřín je mimo provoz od září 2024, kdy trať poškodil déšť.
Lidé se svezou novými vozy designérky Anny Marešové, které vyrobila rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Staré vozy sloužily 40 let, nové svezou 120 cestujících, o pětinu více.
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Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.
Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985.
Nynější kompletní rekonstrukce byla nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.