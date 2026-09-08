Sjezd směr letiště se uzavře ve středu v 7 hodin ráno. Uzavírka potrvá až do 25. září.
„Při příjezdu do Prahy po D7 řidiči musí pokračovat rovně po ulici Lipská až k dalšímu sjezdu na PRAHA – centrum, Ruzyně, Terminál 3, Nákupní zóna a zpět najet do protisměru k letišti. Následně již využít standardní sjezd na letiště ve směru od Prahy,“ upozorňuje policie.
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Na pražské letiště vyrazte s předstihem a MHD. Policie varuje před komplikacemi
Obyvatelé části Středočeského kraje mohou využít také vedlejší příjezdovou komunikaci od Tuchoměřic a Přední Kopaniny.
Počítá se, že v místě se budou tvořit dlouhé kolony, mohou nastat i další dopravní komplikace.
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Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále
„Předpokládáme, že dojezd na letiště se ještě více zpomalí, než tomu bylo v první etapě a proto prosíme všechny cestující, aby přijížděli na letiště s dostatečnou rezervou a nejezdili na poslední chvíli,“ dodává policie.