Čelákovice a investor kupují areál bývalé tiskárny, kde má být domov seniorů

Město Čelákovice a soukromý investor společně koupí areál bývalé tiskárny Durabo, kde má vzniknout domov pro seniory se 180 lůžky. Nákup pozemků a budovy za 60 milionů korun, související změnu územního plánu a memorandum o spolupráci se společností Clementas ve středu schválili zastupitelé města. ČTK to řekl starosta města Josef Pátek (ODS).
"Nákup areálu bude do podílového spoluvlastnictví, město koupí pět šestin celého areálu a společnost Clementas jednu šestinu," řekl Pátek. Pokud by se nepodařilo domov vybudovat, bude mít město možnost vykoupit podíl společnosti za cenu deset milionů korun navýšenou o míru inflace a úrok. Pátek rovněž upozornil, že memorandum o spolupráci není právně závazné. Závazná bude až smlouva o spolupráci, kterou bude schvalovat zastupitelstvo vzešlé z podzimních voleb. "Do té doby by měla mít společnost Clementas zpracovanou studii zástavby areálu," dodal Pátek. Termín, kdy by mohlo zařízení začít sloužit, nechce předjímat, půjde ale minimálně o několik let.
Demolici současných objektů má podle memoranda zajistit město, výstavbu a provoz zařízení soukromý investor. Čelákovice, kde podobné zařízení dosud není, budou mít garantovaných 100 lůžek pro občany s trvalým pobytem.
Čelákovice, kde žije zhruba 12.500 lidí, mají pro letošní rok schválený rozpočet s výdaji 592 milionů korun. Kvůli nákupu areálu si vzaly padesátimilionový úvěr. Město nyní provozuje pouze domy s pečovatelskou službou. Podle demografické prognózy se přitom počet seniorů v Čelákovicích do roku 2040 ztrojnásobí.