Čelákovice a soukromý investor chystají nákup pozemků pro domov seniorů

Čelákovice spolu se soukromým investorem chystají nákup pozemků, na kterých vznikne domov pro seniory. Pozemky a budovy po bývalé tiskárně Durabo chtějí společně koupit za 60 milionů korun, město se na nákupu bude podílet 35 miliony korun. Výstavbu a provoz zařízení s plánovanými 120 lůžky by měl zajistit soukromý investor. Radnice chce letos rovněž koupit pozemky, na kterých by v budoucnu mohla vzniknout sportovní hala. Zastupitelé minulý týden schválili kvůli oběma záměrům přijetí padesátimilionového úvěru, oba nákupy by měli schvalovat v květnu, řekl ČTK místostarosta Petr Studnička (ODS).
Stavbě domova má podle Studničky předcházet zbourání současných objektů. "Stavbu samotnou už bude financovat soukromý investor, město se bude podílet finančně minoritně. Provoz bude výhradně na soukromém provozovateli, který bude poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb," řekl Studnička. Část lůžek by podle něj měla být vyčleněna pro občany s trvalým pobytem v Čelákovicích, kde nyní podobné zařízení chybí, město provozuje pouze domy s pečovatelskou službou. Podle demografické prognózy města přitom v příštích 15 letech seniorů výrazně přibyde. "V rámci celé kategorie seniorů pak nejdynamičtěji poroste počet i podíl nejstarších občanů, osob ve věku 85 a více let, kterých může být v závěru roku 2040 zhruba trojnásobek počtu zaznamenaného koncem roku 2015," doplnil Studnička.
Město už několik let připravuje stavbu dalšího domova pro seniory se zhruba 80 lůžky, který má navázat na jeden z domů s pečovatelskou službou. Podle Studničky nyní město čeká na vydání stavebního povolení. "Poté předpokládám, že s ohledem na finanční náročnost vstoupíme do jednání se Středočeským krajem ve věci výstavby a následného provozu," doplnil.
Schválený úvěr má městu posloužit i na další velkou investici, a to výstavbu sportovní haly na kraji města mezi nákupními centry. Předpokládaná cena pozemků je 11 milionů korun, město by chtělo postavit typizovanou halu podle Národní sportovní agentury, o jejíž dotace bude usilovat.