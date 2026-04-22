Čelákovice v květnu dokončí rekonstrukci tvrze, kde sídlí městské muzeum

Čelákovice v okrese Praha-východ dokončují druhou část oprav městského muzea sídlícího v památkově chráněné tvrzi. Hotová by měla být v květnu, návštěvníkům pak bude k dispozici moderní infocentrum, pro kulturní akce začne sloužit erbovní sál. Náklady na druhou část činí 41,6 milionu korun, část pokryly dotace, řekl ČTK starosta Josef Pátek (ODS). Muzeum nyní připravuje veřejnou soutěž na novou stálou expozici, která by měla být hotová příští rok, řekl ČTK ředitel muzea David Eisner.
Rekonstrukce jednoho z nejstarších objektů ve městě byla rozdělena do dvou etap. První zahrnovala výstavní síň, depozitář a zázemí pro návštěvníky. Práce na druhé části, jejichž součástí byla zejména modernizace rozvodů inženýrských sítí, oprava omítek a fasád, začaly na podzim 2024. "Po dokončení prací se nejprve zpřístupní nové infocentrum a erbovní sál, aby se do muzea mohly vrátit svatby a kulturní akce, a pak se začne postupně pracovat na nové expozici," řekl Pátek.
Čelákovické městské muzeum sídlí v bývalé středověké tvrzi, jedné z nejvýznamnějších kulturních památek v majetku města. Kvůli opravám je od konce roku 2024 v provozu v omezeném režimu, otevřené je pouze infocentrum ve zrekonstruované výstavní síni s výstavou Tvrz - muzeum - artefakt. Muzeum spravuje mimo jiné rozsáhlou archeologickou sbírku, která je jednou z nejpočetnějších v Česku, zahrnuje přes 320.000 předmětů. Část nálezů má být součástí nové expozice.