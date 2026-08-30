Jeden člověk zemřel a tři se zranili po čelní srážce ve Vyžlovce u Prahy

Nehoda se stala na silnici I/2, která je hlavním tahem z Prahy na Kutnou Horu. „Řidič osobního vozidla z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkou,“ uvedla mluvčí.
Muž na místě zemřel, jeho spolujezdkyni převezli záchranáři s těžkým zraněním do pražské nemocnice. „V dodávce utrpěl řidič také těžké zranění a byl letecky transportován do nemocnice v Praze, jeho spolujezdec vyvázl s lehkým zraněním,“ dodala mluvčí.
Případem se policisté dál zabývají. U zemřelého nařídili soudní pitvu.
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